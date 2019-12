EEUU rechaza el plazo fijado por Corea del Norte para hacer concesiones en las negociaciones nucleares

Corea del Sur — Washington no aceptará un plazo límite de final de año fijado por Corea del Norte para hacer concesiones en las estancadas negociaciones nucleares, según dijo el lunes un importante diplomático estadounidense, que instó a Pyongyang a volver a la mesa de negociaciones.

“En este punto, déjenme ser absolutamente claro: Estados Unidos no tiene una fecha límite”, dijo a la prensa Stephen Biegun, representante especial de Estados Unidos para Corea del Norte. “Somos plenamente conscientes de la probabilidad de que Corea del Norte ofrezca una provocación importante en los próximos días. Por decir poco, una acción de esa clase no será de ninguna ayuda para alcanzar una paz duradera en la Península de Corea”.

Biegun, que viajó a Seúl para reunirse con autoridades surcoreana, pidió a Pyongyang que se siente a negociar. “Déjenme hablar directamente a nuestros homólogos en Corea del Norte: Es hora de que hagamos nuestro trabajo. Resolvamos esto. Estamos aquí. Y saben cómo contactar con nosotros”, dijo.

Biegun se entrevistó por separado con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y con el ministro de Unificación, Kim Yeon-chul, el responsable de los contactos de Seúl con su vecino del norte.

Durante su visita a la Casa Azul presidencial, Biegun dijo que el gobierno de Trump no renunciaría a buscar avances diplomáticos con Corea del Norte, según la oficina de Moon, que no dio más detalles. No estaba claro si Corea del Norte contactaría con Estados Unidos para resolver sus crecientes diferencias sobre cómo conseguir la desnuclearización norcoreana.

Importantes funcionarios norcoreanos dijeron hace poco que la desnuclearización ya no era negociable y han amenazado con levantar una moratoria voluntaria a las pruebas nucleares y de misiles de largo alcance.

En los últimos meses, el país ha hecho varias pruebas de misiles de corto alcance y otros sistemas armamentísticos.

Las preocupaciones por una gran provocación norcoreana crecieron después de que el país dijera el sábado que había realizado con éxito una “prueba crucial” no especificada que reforzaría su sistema disuasorio nuclear.

Los expertos señalaron que el Norte podría lanzar un cohete con satélites o un misil balístico intercontinental si Estados Unidos no cumplía el plazo de final de año.