EEUU reitera que Venezuela trafica con las drogas

  • EFE
EEUU reitera que Venezuela trafica con las drogas

Karoline Leavitt. AP

Washington. EFE.

La Casa Blanca reiteró ayer su postura de que el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela es “ilegítimo” y lo acusó de traficar drogas hacia Estados Unidos.

La portavoz del Ejecutivo estadounidense, Karoline Leavitt, hizo estas afirmaciones al ser consultada sobre las posibles acciones militares futuras de Washington en territorio venezolano. “Esta Administración (del presidente Donald Trump) considera que el régimen venezolano es ilegítimo y que resulta inaceptable para este presidente y su equipo permitir el tráfico de drogas ilegales y letales hacia Estados Unidos”, afirmó Leavitt.

La funcionaria también se refirió al ataque estadounidense ocurrido el 2 de septiembre contra una lancha procedente de Venezuela con 11 supuestos miembros de la banda criminal del Tren de Aragua a bordo.

Maduro afirma que EEUU tiene un “plan de guerra”

“Esto envía un mensaje claro a los narcotraficantes del mundo- el presidente no lo tolerará. La cantidad de droga incautada en esa embarcación podría haber causado la muerte de miles.

EFE

EFE

