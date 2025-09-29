Estados Unidos colocó en segundo nivel a RD sobre lucha contra trata de personas: ¿qué significa?

  • EFE
Estados Unidos colocó en segundo nivel a RD sobre lucha contra trata de personas: ¿qué significa?

Departamento de Justicia de Estados Unidos

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, anunció este lunes que Estados Unidos, en su último informe elaborado por el Departamento de Estado, subió al segundo nivel la categoría del país caribeño en la lucha contra la trata de personas, que reconoce los “esfuerzos importantes” contra ese delito.

Este reconocimiento llega, según Abinader, gracias “al trabajo y la eficacia que ha tenido la coordinación entre ambos países en el último año” en la lucha contra dicho delito.

Según el Departamento de Estado de los EE.UU. existen tres niveles de clasificación para los países respecto a la lucha contra la trata de personas, en el primer nivel están “países cuyos Gobiernos cumplen plenamente los estándares mínimos de la Ley de Protección a las Víctimas de la Trata de Personas (TVPA, por las siglas en inglés de dicha ley estadounidense) para la eliminación de la trata».

En el nivel dos, que ahora obtiene la República Dominicana, abarca países cuyos gobiernos “no cumplen plenamente los estándares mínimos de la TVPA”, pero que “están realizando esfuerzos importantes para lograr el cumplimiento de dichos estándares».

En el nivel tres están los países cuyos gobiernos ni “cumplen los estándares mínimos” ni “están haciendo esfuerzos significativos para hacerlo». En las normas mínimas de la TVPA se establece que los Ejecutivos de cada país “deben prohibir las formas graves de trata de personas y castigar los actos de dicha trata”, así como “prescribir un castigo proporcional al que se aplica a los delitos graves” en el caso de que se cometa “a sabiendas de cualquier acto de trata de personas con fines sexuales que implique fuerza, fraude, coerción».

La ley también ordena penar cuando “la víctima de la trata con fines sexuales sea un niño incapaz de dar un consentimiento significativo” o en los casos en los que este delito “incluya violación o secuestro o se cause una muerte».

Además, el Departamento de Estado indica que si se comete “cualquier acto que constituya una forma grave de trata de personas, el Gobierno del país deberá prescribir un castigo que sea suficientemente severo para disuadir y que se refleje adecuadamente la naturaleza atroz del delito».

Para cumplir con estos estándares mínimos, “el Gobierno del país debe realizar esfuerzos serios y sostenidos para eliminar las formas graves de trata de personas».

Trata de personas: ¿cómo eran abusadas las colombianas en República Dominicana?
EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

Estados Unidos colocó en segundo nivel a RD sobre lucha contra trata de personas: ¿qué significa?
Estados Unidos colocó en segundo nivel a RD sobre lucha contra trata de personas: ¿qué significa?
29 septiembre, 2025
Luis Abinader promete por caso Senasa: «Vamos a desaparecer la impunidad»
Luis Abinader promete por caso Senasa: «Vamos a desaparecer la impunidad»
29 septiembre, 2025
Sospechoso del asesinato de Charlie Kirk comparece ante tribunal de EE. UU.
Sospechoso del asesinato de Charlie Kirk comparece ante tribunal de EE. UU.
29 septiembre, 2025
Trump anuncia arancel del 100% a películas extranjeras: ¡Un golpe al cine internacional!
Trump anuncia arancel del 100% a películas extranjeras: ¡Un golpe al cine internacional!
29 septiembre, 2025
Control a la corrupción debe cubrir más terreno
Control a la corrupción debe cubrir más terreno
29 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

#SinFiltro: Sentido común

#SinFiltro: Sentido común

El fracaso de la receta libertaria de Milei

El fracaso de la receta libertaria de Milei

La película ‘Dead To Rights’ de la masacre de Nanjing representará a China en los Óscar 2026

La película ‘Dead To Rights’ de la masacre de Nanjing representará a China en los Óscar 2026

Edición impresa, lunes 29 de septiembre de 2025

Edición impresa, lunes 29 de septiembre de 2025

Desarrollo tecnológico chino

Desarrollo tecnológico chino

Agricultura a la defensiva

Agricultura a la defensiva

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo