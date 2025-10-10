Efectos de Jerry alterarán el mar: oleaje peligroso en la costa Atlántica

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que el oleaje en la costa Atlántica comenzará a deteriorarse progresivamente a partir de la tarde de este viernes, debido a los efectos indirectos de la tormenta tropical Jerry, según el más reciente boletín emitido por el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET).

El organismo recomendó a los operadores de embarcaciones pequeñas, medianas y de recreo mantenerse en puerto, ya que el oleaje se tornará muy peligroso durante las próximas horas.

Asimismo, el COE instruyó a los organismos de protección civil a tomar medidas preventivas para preservar la vida de los usuarios y bañistas de la franja costera norte del país.

Condiciones del tiempo para hoy

El INDOMET pronosticó que la mañana de este viernes será mayormente soleada y de escasas lluvias en gran parte del territorio nacional, mientras que, en horas de la tarde, se esperan aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias del interior, debido a la incidencia de una vaguada combinada con los efectos locales.

En la costa Atlántica podrían presentarse chubascos aislados matutinos producto del arrastre de humedad, mientras que en el resto del país predominará un cielo con nubes dispersas, bajo la influencia de un sistema anticiclónico que limita las lluvias significativas.

LEA: Paso a desnivel en la Isabel Aguiar provoca opiniones encontradas

Las lluvias más relevantes de la tarde se concentrarán hacia La Altagracia, El Seibo, Bahoruco, San Juan, Elías Piña, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez y Dajabón, disminuyendo al caer la noche.

Sigue la calor

El organismo meteorológico exhortó a la población a mantenerse hidratada, vestir ropa ligera y de colores claros, y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 de la mañana y 4:00 de la tarde, debido a las altas temperaturas que continúan afectando gran parte del país.

Vigilancia ciclónica

El INDOMET informó que mantiene vigilancia sobre la tormenta tropical Jerry, localizada a unos 130 kilómetros al este/noreste de las islas de Sotavento del norte, con vientos máximos sostenidos de 85 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a unos 28 km/h. Además, se monitorea la tormenta subtropical Karen, ubicada al norte del Atlántico, a unos 915 kilómetros al nor/noroeste de las islas Azores, con vientos de 75 km/h y desplazamiento hacia el noreste a 15 km/h.