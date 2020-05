Efectos de pandemia COVID-19 opacan festejos Día del Trabajo

Solo trabajadores de Uruguay, Nicaragua, El Salvador o Chile salieron este viernes para celebrar un Primero de Mayo marcado por la amenaza del COVID-19, que tiene confinado a la mayor parte del planeta, y que está provocando una crisis laboral inédita en la historia. Fue un Primero de Mayo atípico.

En las calles no hubo pancartas, ni coros, ni marchas masivas pero si el reclamo urgente por la protección del empleo ante los estragos que está generando la pandemia, que solo en EE.UU. ya supera el millón de contagios y más de 60 mil muertes mientras que en el resto de la región registra más de 200 mil infectados y 10 mil decesos.

En medio de impactantes cifras de fallecimientos y desempleo, el Gobierno de Estados Unidos autorizó el uso del medicamento antiviral Remdesivir para tratar a los pacientes más graves, pese a que su propio fabricante, Gilead, advirtió que aún no se ha probado que sea seguro y hay estudios que apuntan que su eficacia no está clara.

Y mientras otros años se contaban el número de participantes en las manifestaciones por el Día del Trabajo, en la celebración de 2020 se enumeran las cifras sanitarias.

Las redes sociales fueron la plataforma de la protesta y, sobre todo, de la angustia ante la pérdida de empleos. Con la etiqueta #1deMayo, demandas como la falta de protección laboral, la corrupción y la necesidad de apoyo a las pymes, cruzaron el espacio virtual en vez de las grandes avenidas del continente como en otros tiempos.

El caso de Cuba.- Cuba, con su Plaza de la Revolución desierta, trasladó la celebración a los hogares y las redes sociales con #MiCasaEsMiPlaza y una llamada oficial a que los cubanos entonaran en sus casas a primera hora de la mañana el himno nacional y colgaran en ventanas y balcones la bandera de la “estrella solitaria”. En Argentina, altos cargos del Gobierno felicitaron a los trabajadores del país, como hizo el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien expresó su reconocimiento “aún en los momentos más difíciles”, pero los argentinos se hicieron sentir en Twitter con mensajes en los que exigían una recuperación económica y la protección al empleo. El Gobierno interino de Bolivia anunció a través de un mensaje televisivo un plan para generar “empleo masivo” a partir de junio.

Incidentes en Chile

Chile vivió varios incidentes en distintas marchas y en la capital se produjeron al menos 57 detenciones, entre ellas, las de periodistas locales e internacionales que estaban cubriendo la protesta. Con 88,000 trabajadores formales suspendidos en Paraguay por la crisis del coronavirus se celebró el 1 de Mayo con la vista puesta en la reactivación económica.