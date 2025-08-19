Santo Domingo Norte. – La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informa que trabaja arduamente en la normalización de múltiples averías registradas en el circuito 3 de Villa Mella, ocasionadas por algunos efectos indirectos del huracán Erin.

Aunque el fenómeno atmosférico no tocó directamente territorio dominicano, su campo nuboso dejó lluvias y ráfagas de viento que generaron un gran impacto en distintas zonas de la concesión de Edeeste, provocando averías y afectaciones en el servicio eléctrico.

Durante los recorridos realizados en el circuito VIME03, se han detectado varios aisladores averiados, así como diferentes puntos con ramas impactando las líneas eléctricas, lo que ha generado interrupciones en el servicio.

Entre los sectores que de forma parcial se han visto afectados se encuentran: Jardines del Remanso, Mono Mojao, Don Felipe, Paseo del Norte, Barrio Lindo, María Auxiliadora, Residencial Carmen María, San Felipe Apóstol, Los Jardines de Haras, Los Cletos, Solares de San Felipe, Progreso y Libertad, Villa Martina, Mata Los Indios, Residencial Crisquel, Batey de Yagua, Residencial Diomedes, Vietnam, Urbanización San Felipe, El Almendro, La Esperanza, Licey, Cercadillo, Prados del Licey, Las Flores y Los Morenos.

Para la corrección de estas incidencias, Edeeste mantiene desplegadas un total de seis brigadas y tres supervisores, quienes desde tempranas horas se encuentran laborando de manera continua en la zona.

La empresa destaca que el circuito VIME 03 es una zona en expansión, que actualmente cuenta con aproximadamente 20 mil usuarios de energía, de los cuales solo unos 6 mil están debidamente regulados por la empresa. Esta situación representa pérdidas de alrededor de un 74%.

En ese mismo sentido, Edeeste recuerda que hace varias semanas dio el primer palazo para la ejecución de un proyecto de Rehabilitación de Redes en el sector Licey de Villa Mella, el cual contempla la colocación de 39 postes, 30 luminarias, ocho transformadores y una normalización proyectada de 300 familias.

La inversión económica destinada a esta importante iniciativa asciende a RD$5.7 millones, con el objetivo de fortalecer la calidad del servicio eléctrico y garantizar mayor seguridad en la zona.

Edeeste exhorta a la comunidad a normalizar su servicio eléctrico, de manera que puedan recibir una mejor energía y permitir la expansión de este tipo de proyectos a más sectores del país.