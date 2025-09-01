Efemérides de septiembre: fechas históricas que marcaron el mes

Septiembre es el noveno mes del año en el calendario gregoriano. El nombre de septiembre es bastante inexacto en estos días. Originalmente era el séptimo mes del antiguo calendario romano, y como tal se le llamó Septem, que se traduce como «el séptimo mes».

A continuación, conozcamos algunas de las efemérides más importantes de este mes.

4 de Septiembre (Día Internacional del Taekwondo)

7 de Septiembre (Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul)

8 de Septiembre (Día Internacional del Periodista y Día Internacional de la Alfabetización)

9 de Septiembre (Día Mundial de la Agricultura)

10 de Septiembre (Día Mundial para la Prevención del Suicidio)

15 de Septiembre (Día Internacional de la Democracia)

16 de Septiembre (Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono)

21 de Septiembre (Día Internacional de la Paz)

23 de Septiembre (Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas)

23 de Septiembre (Inicio del Otoño)

24 de Septiembre (Día de Nuestra Señora de las Mercedes)

27 de Septiembre (Día de Enriquillo)

27 de Septiembre (Día de la Biblia)

29 de Septiembre (Día Nacional de los Derechos del Niño)

