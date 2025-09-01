Efemérides de septiembre: fechas históricas que marcaron el mes

  • Hoy
Efemérides de septiembre: fechas históricas que marcaron el mes

Septiembre es el noveno mes del año en el calendario gregoriano. El nombre de septiembre es bastante inexacto en estos días. Originalmente era el séptimo mes del antiguo calendario romano, y como tal se le llamó Septem, que se traduce como «el séptimo mes».

A continuación, conozcamos algunas de las efemérides más importantes de este mes.

  • 4 de Septiembre (Día Internacional del Taekwondo)
  • 7 de Septiembre (Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul)
  • 8 de Septiembre (Día Internacional del Periodista y Día Internacional de la Alfabetización)
  • 9 de Septiembre (Día Mundial de la Agricultura)
  • 10 de Septiembre (Día Mundial para la Prevención del Suicidio)
  • 15 de Septiembre (Día Internacional de la Democracia)
  • 16 de Septiembre (Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono)
  • 21 de Septiembre (Día Internacional de la Paz)
  • 23 de Septiembre (Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas)
  • 23 de Septiembre (Inicio del Otoño)
  • 24 de Septiembre (Día de Nuestra Señora de las Mercedes)
  • 27 de Septiembre (Día de Enriquillo)
  • 27 de Septiembre (Día de la Biblia)
  • 29 de Septiembre (Día Nacional de los Derechos del Niño)

Puede leer: Día Mundial de la Dactiloscopia: Ciencia y utilidad de las huellas dactilares 

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Efemérides de septiembre: fechas históricas que marcaron el mes
Efemérides de septiembre: fechas históricas que marcaron el mes
1 septiembre, 2025
Septiembre en RD: un feriado y otros datos claves de este noveno mes
Septiembre en RD: un feriado y otros datos claves de este noveno mes
31 agosto, 2025
Por qué septiembre es clave en la temporada de huracanes en el Caribe  
Por qué septiembre es clave en la temporada de huracanes en el Caribe  
31 agosto, 2025
Lo que trajo el Periódico Hoy esta semana: resumen de las ediciones impresas  
Lo que trajo el Periódico Hoy esta semana: resumen de las ediciones impresas  
31 agosto, 2025
Lo que al fisco toca, al fisco debe ir a parar
Lo que al fisco toca, al fisco debe ir a parar
29 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

30 aniversario de Televida

30 aniversario de Televida

#SinFiltro: Jaime Duque Grisales, un legado que inspira

#SinFiltro: Jaime Duque Grisales, un legado que inspira

¿Qué hará la Reserva Federal en septiembre?

¿Qué hará la Reserva Federal en septiembre?

Nuevos discos de Taylor Swift, Ed Sheeran y Cardi B: lo que nos depara el final de 2025

Nuevos discos de Taylor Swift, Ed Sheeran y Cardi B: lo que nos depara el final de 2025

Estrenos imperdibles de Netflix en septiembre: series y películas que darán de qué hablar 

Estrenos imperdibles de Netflix en septiembre: series y películas que darán de qué hablar 

Dirá Juan Soto: ¿Y ahora?

Dirá Juan Soto: ¿Y ahora?

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo