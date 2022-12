Efemérides del 4 de diciembre: ¿Qué se conmemora hoy?

Este domingo, como cada día se recuerdan diferentes fechas en la Argentina y en el Mundo. Conocé todas las conmemoraciones y su origen.

4 de diciembre de 2010:

En España, a causa de la huelga de controladores aéreos sucedida en el día anterior, por primera vez en la democracia se declara el estado de alarma, con el objetivo de poner fin al caos aeroportuario.

4 de diciembre de 2000:

Se inaugura en Bogotá (Colombia) el sistema de transporte TransMilenio, formado por linéas de autobuses de tránsito rápido.

4 de diciembre de 1996:

La NASA lanza la misión Mars Pathfinder con destino a Marte, la primera que incluye un vehículo ‘rover’ para la exploración en superficie del planeta.

4 de diciembre de 1991:

La aerolínea Pan Am, la más importante de Estados Unidos por estas fechas, se declara en banca rota y deja de operar.

4 de diciembre de 1971:

Se incendia el casino en el que tocaban Frank Zappa y The Mothers of Invention, en Montreux (Suiza). Lo que inspiró al grupo de rock Deep Purple a componer su famosa canción ‘Smoke on the Water’, que en esos momentos se encontraban grabando en la misma ciudad.

4 de diciembre de 1969:

El surfista Greg Noll bate todos los récords hasta la fecha al surfear una ola de 20 metros, en Oahu (la isla más poblada de Hawái).

4 de diciembre de 1956:

De manera esporádica se forma el ‘Million Dollar Quartet’ (cuarteto del millón de dólares), cuando Elvis Presley visita el estudio de Sun Records en Memphis (Tennessee, Estados Unidos) y se une a Carl Perkins, Jerry Lee Lewis y Johnny Cash que se encontraban grabando en esos momentos.

4 de diciembre de 1791:

Se publica en Reino Unido The Observer, el primer periódico con tirada en domingo de la historia.

4 de diciembre de 1619:

Desembarcan 38 colonos procedentes de Berkeley Parish (Inglaterra) en Virginia (Estados Unidos). Es considerado el primer Día de Acción de Gracias.

4 de diciembre de 1328:

Ocurre un terremoto de magnitud 6,5 en la escala sismológica de Richter en Nursia (Italia), causando más de 5.000 muertos y numerosos daños en viviendas.