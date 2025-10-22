Efemérides Patrias honra a Salomé Ureña

La poeta, educadora y patriota dominicana, Salomé Ureña, es, fue y sigue siendo un modelo cívico de Mujer, cuyas huellas hermosas y firmes líneas que trazan un camino verdadero de desarrollo moral y espiritual a la sociedad. Así lo consideró Juan Pablo Uribe, presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, en el acto por el 175 aniversario del natalicio de la poeta, en el Panteón Nacional.

Uribe destacó que, independientemente de los deslumbramientos posmodernos, la poética y patriótica dignidad de Salomé Ureña, nacida el 21 de octubre de 1850, constituyen el mejor ejemplo para honrar y forjar los valores patrios consustanciados con los familiares y sociales.

Expresó que fue “ejemplo de empoderamiento femenino, fundó en 1881 el Instituto de Señoritas, pionero en la enseñanza avanzada para mujeres, egresando de allí las primeras maestras normalistas que impactaron el ambiente educativo del país en su época”.

Uribe recordó que Eugenio María de Hostos, quien fuera su maestro, apuntó: “Cuando se conozca en América los cánticos patrióticos de Salomé Ureña de Henríquez, no habrá na[1]die que le niegue la superioridad que tienen entre cualesquiera otros de la misma especie en nuestra América”.

En el 175 aniversario de su natalicio, Uribe evocó el legado inspirador para las mujeres y para la patria amada que ella cantó, aportó y enalteció, por lo que en Salomé “grande es la dominicanidad”.

A propósito de la ocasión, Efemérides Patrias está co-auspiciando el Festival Internacional de la Poesía Santo Domingo 2025, dedicado a su obra. El acto contó con la presencia del escritor Mateo Morrison, coordinador del festival; Ana Cristina Martínez, directora del Museo Fortaleza Santo Domingo y Hernani Aquino, coordinador de la iniciativa digital patriótica “RD por lo alto”.

La ceremonia inició con la caminata hasta el Panteón, seguido del deposito de ofrendas florales, el ritual llamada votiva y el himno nacional.