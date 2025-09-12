Efemérides Patrias: merecido reconocimiento

Efemérides Patrias: merecido reconocimiento

En su ingente esfuerzo dirigido a resaltar a una serie de figuras que jugaron un papel destacado en la revolución del 24 de Abril de 1965, la CPEP le entregó la medalla de reconocimiento a tres verdaderos titanes de ese glorioso acontecimiento, con motivo del 60 aniversario de esa histórica gesta.

Se trata nada más y nada menos que de los prominentes historiadores general Héctor Lachapell Díaz, Bonaparte Gautreaux Piñeyro y Euclides Gutiérrez Félix, quienes defendieron con las armas y la pluma los derechos democráticos conculcados por el golpe de Estado contra el gobierno del profesor Juan Bosch en 1963.

En el caso de Gutiérrez Félix, se trata no solo de un acto de justicia, sino también de nobleza de parte del presidente de la CPEP, Juan Pablo Uribe, por las conocidas preferencias partidarias del llamado “tribuno”.

La emblemática y lapidaria frase “honrar honra” se aplica cabalmente en este merecido reconocimiento.

MIGUEL PINEDA LÓPEZ

