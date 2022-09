Eiza González se integra a “La máquina”, nueva serie de Diego Luna y Gael García

Luego de que hace un par de semanas se anunció que Diego Luna y Gael García desarrollarían una serie para Hulu bajo el nombre de La maquina, que además de protagonizar, ambos la producirían, ahora se ha dado a conocer que a este proyecto se suma Eiza González.

Esta producción la cual fue aprobada en julio pasado sigue a un boxeador envejecido (García Bernal) cuyo hábil mánager (Luna) le asegura una última oportunidad por un título. Pero para llegar a la noche de pelea, deben navegar por una misteriosa fuerza del inframundo.

González interpretará a Irasema, quien se ha revelado, será una aspirante a periodista deportiva que se acerca al boxeo como una forma de arte. Es la exesposa de Esteban (Gael), a quien aún quiere profundamente y es la madre de sus dos hijos. Ella conoce a su ex marido y a Andy (Luna) desde que eran adolescentes.

Diego y Gael producirán este show (que a Lationoamérica llegará por Star+) junto a su compañía La Corriente del Golfo, mientras el guionista Marco Ramirez será productor ejecutivo y showrunner. La actriz mexicana conocida por su papel en Baby Driver, recientemente terminó la filmación de la serie de Netflix de The Three-Body Problem y protagonizó la película de Michael Bay Ambulance, así como I Care A Lot y Godzilla vs. Kong. Además participa en Extrapolations, próxima serie dramática de antología creada por Scott Z. Burns para Apple TV+ y en la que también participan Meryl Streep (Don’t Look Up) y Kit Harington (The Eternals).

Gabriel Ripstein dirigirá toda la serie, mientras Gerardo Gatica, Leandro Halperin y Adam Fishbach serán los productores. Ripstein fue escritor, productor ejecutivo y director de la serie de Amazon An Unknown Enemy. También es conocido por dirigir la película 600 millas, la cual marcó su debut como director.

“Estamos orgullosos de asociarnos nuevamente con Searchlight Television en este próximo proyecto de Hulu Originals. Gael, Diego y Marco son narradores de clase mundial y esperamos atraer al público con sus historias y experimentar junto a ellos la reciente parte de su historia”, dijo Craig Erwich, presidente de Hulu Originals y ABC Entertainment a Variety.

Por su parte, los productores de Searchlight Televisión señalaron estar satisfechos de trabajar con los actores y productores mexicanos.

“Es un verdadero honor unir nuevamente a Gael y Diego en la pantalla para. Es un placer experimentar su amistad y química. Estamos encantados de trabajar con Marco, cuya voz y visión únicas nos permiten explorar este mundo de una manera totalmente original”, dijeron los presidentes de Searchlight, Matthew Greenfield y David Greenbaum.

Antes de que este proyecto llegue a Hulu, Diego Luna estrenará el próximo 31 de agosto Andor, a través de Disney+, serie que se desprende del popular personaje que realizó en el filme Rogue One: una historia de Star Wars en 2016.

Searchlight recientemente la serie limitada de Hulu aclamada por la crítica The Dropout, así como la próxima serie de comedia History of the World Part II.