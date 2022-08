Ejecución de proyectos de inversión pública fue de RD$27,131.2 millones

El Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo informa que la ejecución financiera de los proyectos de inversión pública fue de RD$27,131.2 millones en el primer semestre de 2022, lo que supone un incremento de 138.2% respecto al 2021, y se ubica en torno al promedio histórico ejecutado desde 2017 a 2022.

La información está contenida en el Informe de rendición de cuentas de inversión pública enero-junio 2022, el cual precisa que al analizar la ejecución respecto a lo programado para el año, se observa que el porcentaje de ejecución para el primer semestre de 2022 fue de 35.1%, mayor que en 2021, en el cual se ejecutó un 12.8% del monto programado.

“En el primer semestre 2022, las inversiones ejecutadas se ubicaron en 0.9% como proporción del PIB del año, lo cual duplicó la ejecución del mismo periodo de 2021”, indica el informe de la Dirección General de Inversión Pública (DGIP).

De acuerdo con la publicación, la mayor cantidad de recursos destinados a PIP se dirigieron a la función Transporte, con un monto de RD$8,887 millones, o 32.8% de la ejecución total; seguida de Vivienda y Servicios comunitarios, con una ejecución de RD$5,783 millones o 21.3% del total ejecutado. Estas dos funciones en conjunto representaron el 54.1% del monto total ejecutado en el primer semestre del año. El tercer lugar, le correspondió a Protección del aire, agua y suelo con un monto ejecutado de RD$3,083 millones o 11.4% del total. Otros sectores que tuvieron una ejecución de proyectos significativa fueron Educación y Riego, con montos respectivos de RD$1,984 millones y RD$1,698 millones. Según el análisis, la distribución de la ejecución total de proyectos entre las instituciones ejecutoras la encabeza el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) con un monto de RD$7,009.2 millones (25.8% de la ejecución total), seguido del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) con 18.8% y el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) con un 12.9%. Estas tres instituciones ocupan el 57.6% del total de la ejecución del 2022.

Inversión pública en el territorio

El informe sostiene que de los RD$27,131.2 millones ejecutados en el primer semestre de 2022, unos RD$6,894.1 millones (25.4% de la ejecución total) fueron destinados a la provincia de Santo Domingo.

En ese orden, el Distrito Nacional es la segunda provincia que presentó un mayor monto de inversión pública, con RD$1,881.5 millones (6.93% de la ejecución total). Sin embargo, indica que existen proyectos que tienen un alcance territorial más allá de una sola provincia, en este sentido se registraron alrededor de RD$3,996 millones (14.7% del total) ejecutados en proyectos de alcance provincial.

“A pesar de que se evidencia una concentración de la inversión pública en provincias con una mayor población urbana como el Gran Santo Domingo y Santiago, es necesario acompañar este análisis con los proyectos de inversión pública por habitante de las provincias en cuestión”, señala el documento.

Desde este punto de vista, el informe puntualiza que las provincias donde se concentran mayores recursos en términos per cápita son Independencia, con RD$10,459 por cada habitante de la zona; El Seibo con RD$8,978 por habitante y Hato Mayor con RD$7,029 per cápita. Igualmente, sostiene que las provincias en la Zona Fronteriza presentan niveles de inversión pública per cápita significativamente mayores que las demás.

El Informe de rendición de cuentas puntualiza que el proyecto de inversión pública de mayor ejecución en enero – junio de 2022 fue la construcción de la línea 2C del Metro de Santo Domingo, tramos Alcarrizos – Luperón; ejecutado por la Oficina para el Reordenamiento de Transporte (OPRET) con un monto de RD$1,706.7 millones que representa el 5.8% del costo total del proyecto. Se espera que este proyecto concluya en el 2024.

El documento del Ministerio de Economía sostiene que por otro lado, la construcción de la Presa

de Monte Grande, en la provincia Azua es el proyecto de mayor costo incluido en la programación enero – junio del 2022. Señala que para este primer semestre, se programó un total de RD$1,405 millones, del cual se ejecutó 82%.

Seguimiento físico y financiero

Destaca el sistema de seguimiento físico y financiero a los proyectos de inversión pública que está

implementando el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, con la finalidad de

efectuar los análisis que permita evaluar el desempeño de las inversiones, así como su grado de

cumplimiento.

En ese aspecto, puntualiza que durante el primer semestre de 2022 comenzó formalmente el seguimiento físico a la ejecución de proyectos de inversión pública, apoyados por las Oficinas Regionales del Ministerio de Economía en las diferentes regiones del territorio nacional, así como por los técnicos de la Dirección General de Inversión Pública.

De acuerdo con el informe, se han realizado tres mesas de seguimiento a proyectos, con el fin de analizar más detenidamente la ejecución de los proyectos de inversión pública, detectar trabas u obstáculos que puedan entorpecer la ejecución y discutir mecanismos para agilizarla. Señala que las mesas de seguimiento celebradas durante el primer semestre de 2022 se realizaron con el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP) y las instituciones que llevan los proyectos del sector eléctrico.