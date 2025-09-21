El Ejército de República Dominicana informó que durante un operativo de interdicción migratoria, realizadas en las provincias Valverde y Montecristi, patrullas del ERD lograron detener en las comunidades de Hatillo Palma y Mao a treinta (30) nacionales haitianos en condición migratoria irregular, entre los cuales figuran 23 hombres y 7 mujeres.

Durante el mismo operativo, también fueron retenidas dos (2) motocicletas, presuntamente utilizadas para el transporte irregular de indocumentados.

Tanto los extranjeros indocumentados como los vehículos retenidos fueron trasladados a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería del ERD, con asiento en Mao, para los fines procedentes, en coordinación con las autoridades competentes.

