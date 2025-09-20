Ejército detiene cobrador de autobús con indocumentados haitianos en San Juan de la Maguana

El cobrador de un autobús fue detenido por soldados del Ejército de República Dominicana cuando durante un chequeo vehicular fueron encontrados tres nacionales haitianos en condición migratoria irregular en el interior del vehículo.

El operativo se realizó en el Puesto de Chequeo de Pedro Corto, donde una patrulla militar interceptó el autobús marca Hyundai, modelo Universal, color azul, placa I068552, en el que viajaban los 03 extranjeros en condición migratoria irregular.

En la intervención resultó detenido Slayder Valdez de Óleo, quien fungía como cobrador, mientras que otro hombre que conducía el vehículo y aún no ha sido identificado, logró escapar durante el procedimiento.

El detenido será enviado ante las autoridades del Ministerio Publico, mientras que los indocumentados fueron trasladados bajo custodia a la Fortaleza General José María Cabral del ERD, para el proceso de repatriación.

