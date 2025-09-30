La Fundación Sabores Dominicanos, a través del plan estratégico Gastronomía RD25-30, solicitó este martes al Gobierno y al sector privado unir esfuerzos para la creación de escuelas especializadas en la formación de técnicos superiores en mandos medios.

La visión, a cinco años, es transformar de manera sostenible la cocina dominicana, elevar la calidad del servicio, garantizar competitividad y alcanzar el posicionamiento internacional que el país persigue.

«Desde la Fundación proponemos siete ejes estratégicos iniciales para articular el primer plan de Formación para la Transformación del Sector Gastronómico mas otras áreas complementarias diseñados para formar profesionales altamente capacitados y fortalecer los mandos medios del sector productivo en especial del gastronómico y turístico nacional», anunció la entidad

Estas propuestas son: