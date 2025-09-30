La Fundación Sabores Dominicanos, a través del plan estratégico Gastronomía RD25-30, solicitó este martes al Gobierno y al sector privado unir esfuerzos para la creación de escuelas especializadas en la formación de técnicos superiores en mandos medios.
La visión, a cinco años, es transformar de manera sostenible la cocina dominicana, elevar la calidad del servicio, garantizar competitividad y alcanzar el posicionamiento internacional que el país persigue.
«Desde la Fundación proponemos siete ejes estratégicos iniciales para articular el primer plan de Formación para la Transformación del Sector Gastronómico mas otras áreas complementarias diseñados para formar profesionales altamente capacitados y fortalecer los mandos medios del sector productivo en especial del gastronómico y turístico nacional», anunció la entidad
Estas propuestas son:
- Fortalecimiento de la oferta educativa actual. Realizaremos un mapeo y evaluación de la oferta existente, actualizando planes de estudio y estándares de calidad, para alinear la educación con las necesidades reales del sector productivo en especial el Turístico complementarios.
- Articulación de un fondo para la Transformación Gastronómica (FPTG)
Crearemos un fondo fiduciario con aportes de los principales sectores afectados del Estado, empresas y actores del sector productivo en general, para financiar proyectos de desarrollo gastronómico, gestionado de manera transparente por un comité de representantes clave.
- Atracción de docentes internacionales
Incorporaremos talento docente extranjero para garantizar formación de alta calidad, en el menor tiempo, capaz de formar profesionales competitivos a nivel internacional en los próximos siete años.
- Alianzas estratégicas y acuerdos internacionales con escuelas e instituciones de interés. Estableceremos colaboraciones con escuelas y docentes de EE.UU., Francia, España y México, homologando titulaciones y asegurando transferencia de conocimientos en un proyecto sostenido de largo plazo.
- 5. Observación de modelos internacionales de Mercados y establecimientos
gastronómicos.
Tomaremos como referencia mercados remodelados en otros países, combinando espacios de venta y formación, para transformar espacios públicos locales en lugares de aprendizaje, gastronomía y emprendimiento.
- Creación de nuevas escuelas de Alta Gastronomía. Impulsaremos la apertura de institutos y escuelas superiores de gastronomía, con participación de sectores públicos y privados, y ejemplos como los Multiusos
Gastronómicos Santo Domingo, generando ecosistemas de formación y práctica
profesional de áreas.
- Participación del Estado e instituciones privadas
Buscamos el respaldo del Estado y gremios privados, invitando a asociaciones y ONG a
crear institutos técnicos superiores para cubrir la demanda de mandos medios, con el apoyo
de la Alcaldía del Distrito Nacional y otras instituciones.
- Re-levantamiento académico
Evaluaremos profesionales locales para integrar al equipo docente, revisando currículas y ajustando carreras a las necesidades del sector, asegurando formación técnica, profesional y
humana de excelencia.