El 11.5 % de personas empadronadas por el SIUBEN son niños y niñas de 0 a 5 años

El 11.5 % del total de personas empadronadas por el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN)corresponden a niños y niñas de 0 a 5 años de edad, de las cuales el 51.0 % (372,695) son niños y el 49.0 % (357,583) son niñas, según la infografía del mes de noviembre de esa entidad.

La distribución de niños y niñas de 0 a 5 años, según edad, es la siguiente: de 0 año (119,452 niños y niñas), de 1 año (112,925), de 2 años (121,120), de 3 años (125,217), de 4 años (129,248) y de 5 años (122,316).

En la distribución de hogares según si en la composición del hogar hay al menos un niño o una niña de 0 a 5 años, el 27.3 % del total de hogares empadronados en el SIUBEN tiene al menos un niño o niña en el rango de edad referido presente en el hogar.

ICV

Mientras que la distribución porcentual de hogares con al menos un niño o niña de 0 a 5 años, según la categoría de Índice de Calidad de Vida (ICV) arroja los siguientes resultados: el 7.8 % es ICV-1; el 38.6 % es ICV-2; el 44.4 % es de ICV-3 y el 9.3% de ICV-4.

El Índice de Calidad de Vida (ICV) de los hogares es el indicador utilizado por el SIUBEN para medir el bienestar o carencia de los hogares.

En cuanto a la distribución porcentual de hogares con al menos un niño o una niña de 0 a 5 años, según el tipo de hogar, el 50.7 % pertenece a un hogar nuclear, que es aquel conformado por un jefe de hogar y cónyuge sin hijos, o jefe y cónyuge con hijos. El 25.8 % pertenece a un hogar extendido, que es aquel conformado por un hogar nuclear o monoparental más otros parientes no-nucleares.

Mientras que el 20.0 % pertenece a un hogar monoparental, que es aquel conformado por un jefe o jefa de hogar sin cónyuge y con hijos y el 3.5 % pertenece a un hogar compuesto, que es aquel conformado por un hogar nuclear, monoparental, o extendido más otros no-parientes.

IVACC

La distribución de niños y niñas, de 0 a 5 años, por categoría Índice de Vulnerabilidad ante Choque Climáticos (IVACC), es la siguiente: IVACC bajo (menor a 0.524), 56.8 % (326,050 hogares); IVACC medio (de 0.524 a 0.700), 17.4 % (100,078 hogares) e IVACC alto (mayor a 0.700), 25.7 % (147,640 hogares).

El Índice de Vulnerabilidad ante Choque Climáticos (IVACC) es un índice que calcula la probabilidad de que un hogar sea vulnerable ante la ocurrencia de un fenómeno climático como huracanes, tormentas e inundaciones, dadas ciertas características socioeconómicas y geográficas del hogar. Cuando el índice se acerca a 1, significa que los hogares son más vulnerables, mientras que, si se acerca a cero, son menos vulnerables.

Documentación

La distribución de niños y niñas de 0 a 5 años de edad, por tenencia de acta de nacimiento, es la siguiente: el 75.9 % (554,107 niños y niñas) fue declarado y tiene acta de nacimiento; el 14.2 % (103,556 niños y niñas) fue declarado y no tiene acta de nacimiento y el 9.9 % (72,615 niños y niñas) no fue declarado.

Cuidado infantil

Según la distribución de niños y niñas de 0 a 5 años, según donde lo envían para su cuidado en el tiempo que no está en la escuela o colegio (porque terminó su tanda escolar o porque aún no está en la edad escolar), es la siguiente: el 85.5 % (624,298 niños y niñas), no lo manda a ningún sitio; el 1.9 % (13,804 niños y niñas) son enviados al INAIPI; el 0.7 % (4,994 niños y niñas) son enviados a Estancia de Seguridad Social; el 0.5 % (3,664 niños y niñas) son enviados al CONANI; el 0.6 % (4,302 niños y niñas) a un preescolar privado; el 0.2 % (1,292 niños y niñas) son enviados a Espacios de Esperanza, CTC y el 10.7 % (77,924 niños y niñas) son enviados a otros lugares.

En cuanto a la distribución de niños y niñas de 0 a 5 años, según razón principal por la cual no son enviados a un centro de cuidado infantil, el 61.0 % (380,619 niños y niñas) asegura tiene otra opción de cuidado del niño; el 24.6 % (153,848 niños y niñas) no lo puede pagar; el 3.8 % (23,773 niños y niñas) asegura que le queda lejos; el 6.0 % (37,748 niños y niñas) dice que desconoce la ubicación de algún centro de cuidado infantil; el 2.6 % (15,978 niños y niñas) informa que no hay cupo y el 2.0 % (12,332 niños y niñas) dice que no tiene confianza en este tipo de centros.

Salud

En cuanto a los niños y niñas de 0 a 5 años donde el informante declaró tener diagnóstico médico de las siguientes enfermedades o condiciones: 55,341 niños y niñas padecen enfermedad respiratoria crónica; 25,807 niños y niñas las demás enfermedades definidas; 5,690 niños y niñas padecen falcemia; 2,396 niños y niñas tienen enfermedad de la vista; 1,364 niños y niñas tienen epilepsia; 803 niños y niñas padecen diabetes; 740 niños y niñas tienen la condición de Síndrome de Down; 519 niños y niñas tienen la condición de autismo; 253 niños y niñas padece de cáncer y 193 niños y niñas tiene obesidad.

Mientras que la distribución de niños y niñas de 5 años de edad, según si tiene algún tipo de discapacidad, establece que el 98.6 % (120,560 niños y niñas) no tiene ninguna discapacidad y el 1.4 % (1,756 niños y niñas) presenta alguna discapacidad.

Educación

En el ámbito educativo, la distribución de niños y niñas de 3 a 5 años por inscripción en un centro educativo, según sexo, el 55.0 % (101,379 niñas) y el 53.3 % (102,595 niños) está inscrito en un centro educativo y asisten regularmente; el 0.5 % (948 niñas) y el 0.5 % (1,046 niños) sí está inscrito en un centro educativo, pero no asiste. Mientras que el 44.0 % (81,840 niñas) y el 46.2 % (88,971 niños) no está inscrito.

En cuanto a la distribución porcentual de niños y niñas de 3 a 5 años, según principal razón por la cual no asisten o no están inscritos en un centro educativo, es la siguiente: el 54.9 % de las niños y el 54.8 % de las niñas asegura que la razón es que no hay recursos económicos; el 15.2 % de los niños y el 15.3 % de las niñas no sabe la razón; el 6.8 % de niños y el 6.9 % de niñas informa que la escuela le queda lejos.

Para un 5.8 % de los niños y un 6.0 % de las niñas no hay escuela cerca; el 4.9 % de niños y el 4.8 % de niñas no asiste a un centro educativo por falta de documentación; el 4.7 % de niños y el 4.7 % niñas dio otra razón por la que no envía a sus niños y niñas a un centro educativo; el 3.9 % de los niños y el 4.0 % de las niñas no está en edad escolar; el 1.2 % de los niños y el 1.2 % de las niñas por trabajar o ayudar en casa.

Mientras que el 1.0 % de los niños y el 0.9 % de las niñas no tiene interés en la escuela; el 0.9 % de los niños y el 0.7 % de las niñas por discapacidad o enfermedad y el 0.7 % de los niños y el 0.8 % de las niñas porque no hay transporte.

La base de datos del SIUBEN cubre el 61.5% de la población nacional. Los datos para la elaboración de la infografía corresponden a personas y hogares empadronados por el SIUBEN en el Tercer Estudio Socioeconómico de Hogares (3ESH-2018) con corte certificado a abril 2021.

La Infografía SIUBEN circula cada mes sobre diferentes tópicos recogidos en la base de datos del Sistema Único de Beneficiarios y es publicada en el portal institucional y en sus redes sociales.