El 2019 y el arte

Eventos felices y pérdidas dolorosas, esperanzas y esperas caracterizaron el arte dominicano en 2019.

Una actividad que encabezó el año y otra –absolutamente excepcional– que casi lo cierra, sobresalen, correspondiendo ambas al Centro León en Santiago: la Premiación del 27.º Concurso de Arte Eduardo León Jimenes, concluyendo la exposición de seleccionados, y la magna exposición –memoria– homenaje “Ser Oscar de la Renta” en noviembre, que numerosos visitantes consideran como lo más estupendo que jamás hayan visto….

Evidentemente, hubo durante el año decenas de exposiciones, colectivas e individuales que alcanzaron relevancia, y todas fruto de esfuerzos y convicciones sinceras con una implicación valiente de parte de los artistas.

Reina aun la expectativa en cuanto a beneficios de la aprobada Ley de Mecenazgo, tan bienvenida como necesaria.

Creció el movimiento de centros y galerías de arte en Santo Domingo y en Santiago con el funcionamiento ejemplar del Centro de Convenciones y Cultura Utesa, con sus espacios magníficos de exposiciones y su preocupación por el aspecto didáctico.

Motivos de tristeza. Continuando una lamentada partida a destiempo de figuras importantes del arte dominicano, mucha falta hacen Alanna Lockward, teórica, animadora, gestora, artista, productora, que se nos fue en enero, y en mayo nos dejó Belkis Ramírez, sobresaliente y polifacética creadora en artes visuales. Comprometidas ambas, eran portavoces de proyectos contemporáneos y sociales.

La fotografía estuvo de luto con el deceso de Julio González, cofundador del Grupo Jueves 68 y fotógrafo estelar de los monumentos coloniales.

Espera de la bienal y el MAM. El acontecimiento mayor debía ser en 2019 la 29ª Bienal Nacional de Artes Visuales, fervorosamente esperada y pospuesta desde 2017. Ha causado una inmensa frustración entre los artistas, con sus obras depositadas en años anteriores…

El remozamiento total del Museo de Arte Moderno no terminó en el plazo previsto, una dilación normal cuando internacionalmente esta clase de restauración completa toma más de tres años.

No se eligieron soluciones alternativas ni otros lugares por considerar el MAM como la “casa” insustituible e inseparable de la bienal, opinión compartida por no pocos artistas.

Cuatro premios nacionales de artes visuales. La alegría ha sido tan inmensa como el cambio… En vez de un solo premio, el Ministerio de Cultura confirió, en 2019, cuatro, e incluyó –¡era tiempo!– la fotografía. Laurearon a Jorge Severino –pintor–, Domingo Batista –fotógrafo–, Amable Sterling –pintor–, Bismarck Victoria –escultor–.

Bellas Artes. En febrero, la Galería Nacional de Bellas Artes presentó la colectiva “POP”, que demostró nivel, vigencia y creatividad de los artistas de Puerto Plata y sus alrededores. ¡El arte ilumina todo el territorio nacional!

Primaveral fue allí el acontecimiento de “Visión 4”, un proyecto pluridisciplinario de Elsa Núñez, Rosa Tavárez, Antonio Guadalupe y José Perdomo, que se definió desde una exposición antológica contundente –de hecho, cuatro nutridas individuales–.

En octubre, estos maestros se implicaron personalmente, comentando la retrospectiva de “su amiga” Marianela Jiménez, compuesta por pinturas, objetos y documentos conservados en su casa..

A Ramón Oviedo, nuestro artista genial, entre compromiso y modernidad, el interactivo Instituto Postal Dominicano le dedicó cuatro sellos, lo que permitió disfrutar la famosa pintura “El 24 de abril,” y otras fuertes obras, una muestra curada por el artista plástico Omar Molina.

En agosto, la exposición, monumental, dramática, polivalente, de HRSuriel, “Casa balística”, causó particular impacto. Su importancia incluyó el lanzamiento de la monografía del crítico de arte y curador Odalis Pérez, profunda y exhaustivo.

El Primer Salón Bienal de Fotografía y Video, en octubre, obtuvo el éxito anunciado de participación y calidad, no solo por el auge de la fotografía como arte, sino por sus ejecutivos, Mayra Johnson y Carlos Acero. Además, el Centro de la Imagen, su órgano gestor, mantuvo durante el año, excelentes y diversificadas exposiciones: es indudablemente la plataforma idónea de la fotografía dominicana.

Cerró el 2019 expositivo, a mediados de diciembre, la iniciativa ferial impresionante de ArtForo. Esfuerzo –colosal y personal– de su fundador e ideólogo Óscar Abreu, que reunió a decenas de artistas y cientos de obras. Se le auguró futuro, integrando mejor promoción, labor curatorial y asesoría profesional.