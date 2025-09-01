El 2026, punto inflexión desarrollo La Romana

Los directivos del Clúster Turístico La Romana-Bayahíbe (CTRB) y de la Asociación de Hoteles La Romana-Bayahíbe (AHRB), Andrés Fernández y Ana García-Sotoca Pascual,

El año 2026 será el punto de inflexión del desarrollo turístico de La Romana, pues en adición a que tiene lo que es ya el puerto madre más competitivo de la región, se ha llegado a un acuerdo con la naviera, que comenzará ejecutarse ese año para que su crucero se mantenga durante los doce meses.

Eso permitirá que se consolide el crecimiento de visitantes al destino, que se ha mantenido en dos dígitos en los últimos años, y que se logre atraer a un turismo de más calidad y que gastará más en el país.

La información fue externada por Andrés Fernández y Ana García-Sotoca Pascual, el presidente y directora ejecutiva, respectivamente, del Clúster Turístico La Romana-Bayahíbe (CTRB) y de la Asociación de Hoteles La Romana-Bayahíbe (AHRB), al participar en el Encuentro Económico de HOY.

Precisaron que el crecimiento en los visitantes en el aeropuerto y puerto de La Romana ha sido de dos dígitos en los últimos tres años, lo que ha beneficiado a los habitantes de La Romana, Bayahíbe y San Pedro de Macorís.

El presidente de CTRB resaltó que el destino La Romana y Bayahíbe ha crecido con orden y previsión, para que no se convierta en un gigante con pies de barro.

En tanto, la directora ejecutiva dijo que el destino busca fortalecerse en el mercado estadounidense y resaltó el crecimiento de la llegada del turismo argentino, el cual representa cerca del 30% de la ocupación hotelera, convirtiéndose en el tercer mercado, detrás de Europa y Estados Unidos.

Fernández precisó que el argentino está enamorado del país, especialmente de la zona La Romana y Bayahíbe, que no recibe sargazo. Puso como ejemplo que figuran hoteles de Bayahíbe que tienen 40% de ocupación de turistas argentinos.

El destino La Romana-Bahíbe se encuentra en la franja marina entre el río Soco y el río Yuma, lo que significa que que está presente tres provincias: La Romana, San Pedro de Macorís y La Altagracia.

Señaló que por esa razón en San Pedro de Macorís tiene una propiedad que se llama Playa Nueva Romana y en La Altagracia hay un hotel llamado Hilton La Romana.

El CTRB y el AHRB, junto a los actores de los sectores público y privado, tratan de gestionar el polo turístico para que sea un destino ordenado, sostenible y sustentable, lo que permitirá que la industria turística se mantenga en el tiempo.

Resaltó que este año el complejo turístico Casa de Campo llega a medio siglo de su fundación. En ese entonces el turismo no era un pilar de la economía del país.

Consideró que La Romana fue el primer destino turístico del país, donde instaló el hotel Romana, debido a que tenía propiedades donde se podía contratar alojamiento.

García-Sotoca Pascual destaca que la Asociación de Hoteles La Romana-Bayahíbe nació en el año 2000 impulsada por los grandes líderes turísticos , como Rafael Blanco.

Mientras en el Clúster Turístico La Romana-Bayahíbe (CTRB) participan todos los vinculados con el sector turístico, lo que incluye los miembros AHRB, artesanos, restaurantes, transportistas y sector público.

Mientras AHRB representa a los empresarios que invierten en el destino turismo, el CTRB es la experiencia. Esto significa que una vez que los turistas llegan al país la experiencia sea lo más satisfactoria posible. afirmó.