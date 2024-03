El 40% mujeres conoce a víctima agresión sexual

El 40.4% de las mujeres conoce a una víctima de agresión sexual, según la primera Encuesta Nacional de Agresiones Sexuales contra las Mujeres. Resalta que el 46.9% de las víctimas conocidas es menor de edad y el 18.6% de las consultadas ha sufrido algún tipo de agresión sexual.

A pesar de ello, el 48.7% de las encuestadas cree que esas agresiones casi nunca se denuncian. El 32.4% dice que en pocas ocasiones se denuncian, 8.6% que nunca se denuncian, el 5.4% cree que en la mayor parte de las ocasiones se denuncia y sólo el 4.2% sostiene que se denuncia siempre que sucede.

El 67.8% de esas mujeres entiende que la razón principal para no denunciar una agresión sexual es por miedo al agresor. Otro 8.6% entiende que las agresiones no se denuncian por vergüenza, un 5.9% por miedo a que no le crean, el 4.4% por miedo, el 4.2% por falta de protección y confianza en las autoridades y la justicia, 2.5% por otras razones, 1.6% por dependencia económica, 1.6% por miedo a ser consideradas culpables de lo sucedido, 1.3% por falta de información, 1.1% por no considerar la agresión como algo grave, 0.9% no sabe y el 0.4% cree que es por miedo al despido.

En torno a la percepción del incremento de las agresiones sexuales, el 50.67% cree que han aumentado, el 46.49% que más casos salen a la luz y un 1.84% no respondió a la pregunta.

Tipo de agresiones

El 7.9% de las mujeres dijo que fue agredida al ser acariciada en contra de su voluntad, 6.2% con intento de violación, 5.9% con acoso presencial o virtual, 5.9% con envío de fotos íntimas a las redes, 2.8% violadas, 1.9% sodomizada y 1.3% fue víctima de incesto.

Agresiones en las escuela

Al abordar la problemática de la agresión sexual en las escuelas, el informe de la encuesta establece que “la información sugiere que aproximadamente tres de cada diez personas están al tanto de incidentes de agresión sexual en escuelas o colegios dentro de su entorno, con un total general del 28.2%”. En torno a la persona que cometió el hecho, 49.3% de las encuestadas dijo que un estudiante, 40% un profesor, 11.9% personal administrativo y el 3.3% una profesora.

Agresiones en internet

El 31.7% afirmó que conoce una víctima de agresión sexual a través de la Internet y el 14.4% ha sido víctima de violencia sexual en línea. El 15.3% fue víctima de que compartieran vídeos sexuales suyos en Internet, el 13.6% fue chantajeada con que le publicarían fotos o vídeos sexuales suyos, al 11.9% le enviaron correos o textos sexuales no deseados, al 8.9% la presionaron para enviar fotos desnudas y el 15.3% recibió comentarios ofensivos en Internet.

Discriminadas

El 32.8% de las encuestadas sostiene que ha sido discriminada: el 12.7% por su edad, 11.6% por el nivel educativo, 11.1% por su físico, 8.6% por lugar de residencia, 8.6% por el sexo, 7.7% por la religión, 6.9% por el origen, 6% por su lengua, 4.3% por una discapacidad, 3.5% por otra causa, 3.4% por la orientación sexual y el 3% por padecer una enfermedad crónica.