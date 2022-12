El 63% de los presos en Rafey son preventivos

El 63% de los internos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey-Hombres guarda prisión preventiva, informó ayer el procurador general de la Corte de Apelación de Santiago, Juan Carlos Bircann, quien reconoció que la cifra es muy alta.

El penal, con capacidad para de 939 internos, tiene 581 presos preventivos y 339 condenados. Hay 18 en celdas de máxima seguridad y 35 extranjeros.

El porcentaje de preventivos, dijo Bircann, obedece a que la mayoría está cumpliendo medida preventiva, no tiene arraigo en la sociedad o no puede pagar garantía económica.

“Hay personas que no tienen los arraigos, es decir, un individuo que haya cometido un delito que no sea de mucha gravedad, que no tenga domicilio fijo, que no sea persona conocida, que no tenga asiento profesional, qué arraigo tiene, se da a la fuga y eso viene a engrosar esa cifra gris de criminalidad”, indicó.

En cuanto a la fianza indicó que muchos no pueden pagarla y en ocasiones, si no es elevada, el Ministerio Público la asume. De lo contrario, no sale. Bircann agregó que los preventivos en términos ideales deberían ser no más de un 20% pero hay hechos que son muy graves.