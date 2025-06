El 91.78  % del profesorado de secundaria en República Dominicana ya integra tecnologías digitales

La IA generativa entre las más utilizadas

Un alto porcentaje del profesorado dominicano de secundaria ha comenzado a incorporar tecnologías emergentes en su ejercicio docente

Así lo evidencia un reciente artículo científico, publicado en la plataforma IEEE y derivado de un estudio nacional financiado por el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (Isfodosu).

El texto revela que el 91.78 % del profesorado encuestado ha utilizado al menos una herramienta tecnológica en sus clases, destacándose la inteligencia artificial (IA) generativa como una de las más empleadas.

El artículo, titulado Perception of the integration of Artificial Intelligence and other emerging technologies in Dominican education from an ethical perspective (Santana-Soriano, 2025), presenta los hallazgos descriptivos de una encuesta nacional aplicada a 754 docentes de secundaria.

La investigación evidencia que herramientas como ChatGPT (63.53 %), Quizizz (66.18 %), Padlet (58.75 %) y Kahoot! (57.69 %) son las más utilizadas en las prácticas pedagógicas dominicanas, con frecuencias de uso semanal (40.58 %) y diaria (29.44 %) en una proporción significativa.

Los resultados permiten constatar un avance sostenido en la integración tecnológica en el ámbito educativo, especialmente en la planificación didáctica, la introducción de nuevas unidades temáticas, la evaluación de competencias y la asignación de tareas.

No obstante, los datos también revelan limitaciones importantes. Entre quienes no usan estas tecnologías, un 5.17 % mencionó la falta de acceso a recursos tecnológicos en sus centros, mientras que un 2.92 % señaló la carencia de formación especializada.

La investigación que dio origen al artículo fue liderada por el Dr. Edwin Santana-Soriano, y contó con la colaboración de la Dra. Katherine Báez-Vizcaíno, experta en metodologías cuantitativas, y del Dr. Julián Álvarez, especialista en ética de la tecnología.

La Dra. Báez-Vizcaíno participó en la validación del instrumento estadístico, mientras que el Dr. Álvarez aportó un enfoque crítico desde la ética educativa para analizar los riesgos asociados a la integración de tecnologías emergentes en las aulas.

Uno de los hallazgos más destacados se relaciona con el uso de inteligencia artificial generativa en el aula: aunque su nivel de adopción es elevado, muchos docentes expresan preocupaciones en torno a su posible impacto negativo en la formación del pensamiento crítico, así como a los riesgos vinculados con la seguridad y la privacidad de los datos.