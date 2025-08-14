El aceite de coco: ¿milagro o marketing?

Para Josefina Merán, el aceite de coco no es solo un ingrediente: es un tesoro natural que ha transformado su vida durante más de 40 años. “Es un diamante en crudo”, afirma con convicción, mientras enumera los múltiples usos que le ha dado a este producto versátil.

Desde su juventud, ha confiado en el aceite de coco como antibacteriano natural, aplicándolo tanto en la piel como en su alimentación.

“Es una de las grasas saludables que podemos consumir”, explica, destacando su valor nutricional.

En su rutina de belleza, el aceite de coco ocupa un lugar privilegiado. Lo utiliza para hidratar la piel, fortalecer el cabello, combatir la caspa y devolverle el brillo natural. “Hace que el pelo crezca de forma abundante”, asegura.

Captura 10

Pero sus usos no terminan ahí. También lo emplea como desodorante natural, blanqueador íntimo, e incluso como antiséptico bucal para proteger dientes y encías. Eso sí, advierte sobre el uso moderado: “Todo en exceso puede hacer daño”.

Y en la cocina, el aceite de coco brilla con luz propia. “Le da un sabor único a nuestras comidas”, dice con una sonrisa, recordando recetas tradicionales que han pasado de generación en generación.

jalea

Hoy, Josefina Merán se convierte en un ejemplo vivo de cómo los remedios naturales pueden integrarse a la vida diaria con sabiduría y constancia. Su historia es un homenaje al conocimiento ancestral y al poder de lo natural.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

