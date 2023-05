El actor Dwayne “La Roca” Johnson reveló cómo enfrentó la depresión

“No sabía qué era. No sabía qué era la salud mental, no sabía qué era la depresión. Simplemente, sabía que no quería estar allí”, contó el actor Dwayne “La Roca” Johnson, en un episodio del podcast “The Pivot”.

La estrella, de 50 años, relató que sufrió de depresión en varias oportunidades. Una de ellas fue cuando sufrió una lesión en el hombro que terminó con su carrera en el fútbol americano universitario en la Universidad de Miami.

En la entrevista, el actor destacó la importancia de no naturalizar el hecho de no comunicar los padecimientos psicológicos. “Mi primera batalla contra la depresión fue en Miami. No quería ir a la escuela. Dejé la escuela. No tomé ningún examen parcial y simplemente me fui. No iba a ninguna de las reuniones del equipo, no participaba en nada, no hacía ejercicio”, contó el actor. Luego de este episodio, Johnson se dedicó a la lucha libre, siguiendo los pasos de su padre, Rocky Johnson.

Años más tarde, Dwayne volvió a vivir una depresión, cuando se separó de su esposa Dany García, quien también era su socia comercial. “Alrededor de 2017 más o menos, lo pasé un poco. Sabía lo que era en ese momento y, afortunadamente, tenía algunos amigos en los que podía apoyarme”, relató el actor.

La depresión es un trastorno mental frecuente y una de las principales causas de discapacidad. Afecta a más de 280 millones de personas en todo el mundo. El doctor Ricardo A. Rubinstein, médico psicoanalista, miembro titular en función didáctica APA-Full member Internacional, explicó acerca del caso de Johnson: “Sufrió síntomas de duelo que lleva un tiempo procesar. Es el duelo por la pérdida de su carrera como jugador de fútbol americano, que tiene síntomas similares a los de la depresión. Lo mismo le ocurre luego, con el divorcio”.

Johnson también explicó que la “gracia salvadora” para su salud mental en ese momento fueron sus hijas, Tiana, Jasmine, y Simone, y ser un “papá niña”. El actor compartió con sus seguidores su enseñanza luego de estos duros episodios y señaló que a veces el varón no consulta cuando sufre de depresión: “He trabajado mucho a lo largo de los años para obtener las herramientas emocionales para superar cualquier dolor mental que pueda ponerme a prueba. Como hombres, no hablamos de eso. Simplemente mantenemos la cabeza baja y lo superamos. No es saludable, pero es todo lo que sabemos hacer”.

Rubinstein también remarcó la importancia de pedir ayuda, ya sea a seres queridos o a especialistas para aliviar y contener este tipo de situaciones. “Desde una perspectiva poderosa omnipotente de cultura masculina es poco viril o de cierta “inferioridad” pedir ayuda. El hombre ya se liberó de esto, lo que el actor dice es un poco arcaico, aunque siguen existiendo hombres con este perfil, donde por un modelo de masculinidad llorar o pedir ayuda es no viril”, explicó Rubinstein.

Dwayne Johnson y su hija Simone

¿Cómo lo afrontan los hombres?

El doctor Harry Campos Cervera, médico especialista en Psiquiatría (UBA), miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA) y magíster en Psiconeuroinmunoendocrinología dijo: “Es frecuente que los hombres tengan ciertos prejuicios para consultar porque piensan que es una debilidad. También es común que los pacientes deprimidos no consulten porque no tienen la energía suficiente por la propia depresión. En estos casos, son los parientes cercanos los que los traen a la consulta. La depresión es una consecuencia de comparar su yo actual con el yo ideal. En el caso de este actor, tenía seguramente el ideal de ser una estrella de fútbol que se truncó con la lesión en el hombro y se frustró, es decir, perdió el ideal y quedó destruido, y por eso surgió luego la depresión. Pudo curarse quizá al recomponerse como actor de cine”.