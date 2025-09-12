El adiós al icónico diseñador Giorgio Armani: lo que dejó escrito en su testamento   

El adiós al icónico diseñador Giorgio Armani: lo que dejó escrito en su testamento   

El mundo de la moda despide al legendario diseñador Giorgio Armani, quien falleció el pasado 4 de septiembre de 2025 a los 91 años, dejando tras de sí un legado que transformó la estética del lujo y la sastrería moderna. Conocido por su elegancia sobria y su visión empresarial, Armani no solo construyó una marca icónica, sino que también planificó meticulosamente su sucesión.

El testamento, abierto ante notario el 9 de septiembre, contiene dos documentos manuscritos fechados en marzo y abril de este año. En ellos, Armani establece una hoja de ruta clara para el futuro de su empresa, valorada en más de 12,000 millones de euros.

Fundación Giorgio Armani: el nuevo timón

El diseñador dispuso que el 100% del control de Giorgio Armani SpA pase a la Fundación Giorgio Armani, creada en 2016 para preservar la independencia y los valores de la marca. La fundación, junto con su socio histórico Pantaleo Dell’Orco y sus sobrinos Luca Camerana, Silvana y Roberta, será responsable de las decisiones estratégicas y creativas.

Venta gradual o salida a bolsa

Una de las disposiciones más sorprendentes del testamento es la instrucción de vender gradualmente hasta el 54.9% de la empresa a conglomerados estratégicos como LVMH, L’Oréal o EssilorLuxottica, en un plazo de tres a cinco años. Si no se concreta la venta, se contempla una salida a bolsa como alternativa.

En una primera etapa, los herederos deberán vender un 15% de participación en un plazo máximo de 18 meses. La fundación conservará al menos el 30.1% de los derechos de voto, asegurando influencia en las decisiones clave.

Más allá de la moda

El patrimonio de Armani incluye villas, yates, obras de arte, una participación en el grupo óptico EssilorLuxottica, y el club de baloncesto Olimpia Milano. Sus restos descansarán en el Famedio de Milán, junto a otras grandes personalidades italianas4.

Un legado que trasciende generaciones

Sin descendencia directa, Armani dedicó su vida a construir una marca que representa la sofisticación y el equilibrio entre diseño y gestión. Su testamento no solo garantiza la continuidad de su obra, sino que también protege su esencia frente a la concentración de poder en grandes grupos multinacionales.

