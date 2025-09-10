El aeropuerto de San Juan se acerca a su etapa final: mira en qué punto está

  • Hoy
El aeropuerto de San Juan se acerca a su etapa final: mira en qué punto está

El Departamento Aeroportuario (DA) anunció hoy el inicio de los trabajos correspondientes al proceso de asfaltado de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Doméstico El Granero del Sur, en la provincia San Juan, tal como se establecía en el cronograma de la obra.

La institución explica que el proceso inició hace ya más de una semana, con el primer paso, que es el asfalto líquido o imprimación.

“Estamos trabajando sin descanso, pero cumpliendo con el debido proceso para que esta provincia San Juan tenga en operación en corto tiempo, este importante aeropuerto”, indicó Víctor Pichardo, director ejecutivo del DA.

WhatsApp Image 2025 09 10 at 9.11.11 AM

Sin embargo, señalo que los últimos días San Juan ha recibido una cantidad de lluvias importante, que han dificultado los avances, al tener que desarrollar trabajos como la estabilización con cemento de algunas zonas afectadas, para posteriormente continuar el proceso con la pista, calle de rodaje y la plataforma de estacionamiento.

Luego de la imprimación asfáltica, utilizada para crear una capa impermeable y mejorar la adherencia entre la superficie de la vía y la capa de rodadura asfáltica, se procederá con la colocación de la capa de rodadura y en una última etapa, con la señalización e iluminación, entre otros.

En tanto que, la estructura gris que alojará a la terminal aérea, está lista para el vaciado de entrepiso.

De igual manera, también se está avanzando en la construcción del cuartel donde funcionará la Fuerza Aérea.

