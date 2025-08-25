El aguaje: la fruta amazónica con más vitamina A que la zanahoria

El aguaje es una fruta tropical que se encuentra principalmente en la región amazónica de América del Sur, particularmente en Perú, Ecuador, Colombia y Brasil. También es conocida como «buriti» en Brasil.

El aguaje crece en una palmera alta llamada «Mauritia flexuosa» y tiene una forma ovalada y una cáscara dura y fibrosa de color marrón. La pulpa del aguaje es de color naranja intenso y tiene una textura suave y fibrosa. Es rico en vitaminas A, C y E, y también es una fuente importante de ácidos grasos esenciales.

El aguaje es utilizado en muchos platos de la cocina amazónica, incluyendo bebidas, postres y platos salados. También se utiliza en productos de belleza debido a sus propiedades hidratantes y antioxidantes.

Puede leer: Cómo aprovechar el ‘meal prep’: la forma rápida y saludable de organizar tu semana

Beneficios para la salud

Fuente de antioxidantes: El aguaje es rico en antioxidantes, que ayudan a proteger las células del cuerpo contra el daño causado por los radicales libres y reducen el riesgo de enfermedades crónicas como el cáncer, la enfermedad cardiovascular y la diabetes.

El aguaje es rico en antioxidantes, que ayudan a proteger las células del cuerpo contra el daño causado por los radicales libres y reducen el riesgo de enfermedades crónicas como el cáncer, la enfermedad cardiovascular y la diabetes. Vitamina A en abundancia: El aguaje es una de las fuentes más ricas de vitamina A, Una taza de pulpa de aguaje puede contener más del 100% del valor diario recomendado de esta vitamina que es importante para la salud de la piel, la visión, el sistema inmunológico y otros sistemas del cuerpo.

El aguaje es una de las fuentes más ricas de vitamina A, Una taza de pulpa de aguaje puede contener más del 100% del valor diario recomendado de esta vitamina que es importante para la salud de la piel, la visión, el sistema inmunológico y otros sistemas del cuerpo. Fortalece el sistema inmunológico: El aguaje es rico en vitamina C, un nutriente esencial para el sistema inmunológico. Este nutriente ayuda a aumentar la producción de glóbulos blancos y a mejorar la respuesta del cuerpo ante infecciones y enfermedades.

El aguaje es rico en vitamina C, un nutriente esencial para el sistema inmunológico. Este nutriente ayuda a aumentar la producción de glóbulos blancos y a mejorar la respuesta del cuerpo ante infecciones y enfermedades. Mejora la salud de la piel: El aguaje es una fuente importante de vitamina A, que es esencial para la salud de la piel. Esta vitamina ayuda a mantener la piel hidratada y elástica, y también puede ayudar a prevenir y tratar el acné y otros trastornos de la piel.

El aguaje es una fuente importante de vitamina A, que es esencial para la salud de la piel. Esta vitamina ayuda a mantener la piel hidratada y elástica, y también puede ayudar a prevenir y tratar el acné y otros trastornos de la piel. Promueve la salud hormonal: El aguaje es una buena fuente de fitoestrógenos, compuestos similares al estrógeno que pueden ayudar a equilibrar los niveles hormonales en las mujeres durante la menopausia. También se cree que los fitoestrógenos pueden ayudar a reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer.

El aguaje es una buena fuente de fitoestrógenos, compuestos similares al estrógeno que pueden ayudar a equilibrar los niveles hormonales en las mujeres durante la menopausia. También se cree que los fitoestrógenos pueden ayudar a reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer. Mejora la salud cardiovascular: El aguaje es una fuente importante de ácidos grasos esenciales, incluyendo el ácido oleico y el ácido linoleico. Estos ácidos grasos pueden ayudar a reducir el colesterol malo (LDL) y mejorar la salud cardiovascular en general.

Además de estos nutrientes, el aguaje también contiene otros micronutrientes importantes como calcio, fósforo y magnesio, así como compuestos antioxidantes y fitoquímicos.