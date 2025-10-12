El AILA se prepara para ser designado como Punto de Entrada sanitario por la OMS

El Ministerio de Salud Pública, junto a autoridades nacionales e internacionales, avanzan en el proceso para designar el Aeropuerto Internacional de Las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez (AILA) como Punto de Entrada sanitario, en cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional (RSI-2005).

Esta designación permitirá que el aeropuerto cuente con los protocolos, equipos y personal capacitado para responder ante emergencias de salud pública, como brotes de enfermedades o situaciones que puedan representar riesgo para los viajeros y la población local.

Durante una semana de trabajo conjunto, representantes del Ministerio de Salud, la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Junta de Aviación Civil (JAC) y Aerodom evaluaron las capacidades operativas del AILA y avanzaron en la formulación de un plan de acción que permita su reconocimiento oficial como Punto de Entrada.

La viceministra de Gestión de Riesgo, doctora Gina Estrella, destacó que el país mantiene su compromiso con el fortalecimiento de los puntos de entrada aéreos, marítimos y fronterizos para garantizar la seguridad sanitaria del territorio nacional.

“Se han realizado levantamientos y acercamientos con los representantes del AILA, identificando fortalezas y aspectos que pueden ser mejorados para cumplir los estándares internacionales”, explicó Estrella.

Entre los criterios evaluados se tomaron en cuenta la ubicación estratégica del aeropuerto, la disponibilidad de servicios médicos y de emergencia, así como la capacidad de coordinación interinstitucional.

Los resultados de la evaluación mostraron avances importantes en la comunicación y coordinación técnica, además de la necesidad de fortalecer áreas como la gestión ambiental, los procedimientos operativos y la dotación de recursos humanos y materiales.

El Punto de Entrada sanitario es una medida contemplada en el Reglamento Sanitario Internacional que busca asegurar que los aeropuertos, puertos y pasos fronterizos puedan detectar, prevenir y responder de manera efectiva ante eventos de salud pública, evitando que se propaguen enfermedades entre países.

En el 2024 se realizaron acciones de fortalecimiento de las capacidades del puerto de Haina como punto de entra maritimo designanado ante la OMS para el RSI.

Una vez se formalice la designación del AILA, se prevé continuar con los procesos de evaluación y fortalecimiento en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana y el Aeropuerto Internacional del Cibao, debido a su relevancia turística y comercial.