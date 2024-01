El alcalde y exalcalde de Dajabón ofrecen su versión del incidente que protagonizaron

El alcalde municipal de Dajabón, Santiago Riverón, y el exalcalde por este mismo municipio, Miguel Cruz Jiménez, ofrecieron sus versiones sobre el incidente que ambos protagonizaron ayer lunes a la salida de una planta televisora en la provincia fronteriza.

Cruz Jiménez explicó que se encontraba como invitado en un programa de televisión, y a la salida fue interceptado por Riverón, quien se hacía acompañar de otras personas armadas.

«Ese señor llegó con un muchacho que no tiene capacidad para manejar un arma de fuego, y tenía una uzi empuñada debajo de una chaqueta. Entonces, me doy cuenta y le digo que tenga mucho y ahí él recula un poco», dijo el ex alcalde.

De su lado, el actual edil manifestó que llegó al lugar por que participaría en otro programa, y aprovechó para reclamarle a Cruz Jiménez por algunos pronunciamientos que este había emitido en su contra.

«Yo estaba invitado al programa que iba detrás de donde él estaba. Había hecho unos pronunciamientos, nos encontramos de frente y yo le reclamé, eso fue lo que pasó», expresó Santiago Riverón.

En un video publicado en redes sociales, se puede observar que Riverón llega a la televisora de manera incómoda, originándose una discusión entre él y Cruz Jiménez.

Además se escucha a Riverón decir «yo tengo familia, yo nunca te acusé de ladrón», mientras que Cruz asegura no haber realizado tal acusación.

También se escuchan varios improperios.

