El artista urbano El Alfa enfrenta una demanda desde 2024 por no cumplir con una orden judicial que le exige entregar la copia de un contrato de distribución musical. Debido al incumplimiento, a la fecha del 05 de febrero ha acumulado una deuda de RD$344,000, que sigue en aumento.

El Juez Presidente de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional ordenó al artista, junto a las entidades El Jefe Records (El Jefe Records Music LLC.) y The Orchard (The Orchard Enterprises, Inc.), entregar al artista Jhonathan Alexander Jaime, conocido como Bubloy, la copia del contrato de acuerdo exclusivo de licencia de derechos fonográficos suscrito entre las partes.

Según la decisión judicial, en caso de no cumplir con la entrega, El Alfa deberá pagar una multa de RD$2,000 diarios hasta que facilite el documento. Esta penalidad entró en vigor el 17 de agosto de 2024, y hasta la fecha, el monto adeudado sigue en ascenso.

Origen de la demanda

El demandante, Bubloy, argumenta que ha colaborado con El Alfa en varias obras musicales y que este habría suscrito un contrato de distribución digital con The Orchard, Inc., a través de su empresa El Jefe Records, incluyendo composiciones y producciones de su autoría sin su conocimiento ni autorización.

En la demanda, Bubloy sostiene que no tener acceso al contrato le impide conocer los términos económicos y legales del acuerdo, lo que afecta sus derechos como compositor e intérprete. Además, denuncia que sus obras han sido comercializadas sin su consentimiento, lo que representa una “turbación manifiestamente ilícita” y podría generar un “daño inminente”.

Hasta el momento, El Alfa no ha emitido declaraciones sobre el caso ni ha cumplido con la entrega del documento exigido por la justicia.