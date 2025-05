El Alfa se retira de la música: ¿por qué ahora y qué será lo último de su carrera?  

“Más nunca volveré a cantar”, con esa frase el artista urbano El Alfa anunció a principios de enero de 2025 su retiro definitivo de la música, marcando el fin de una carrera de 15 años que lo llevó a convertirse en una de las figuras más influyentes del dembow.

El anuncio llegó tras una pérdida personal que lo tocó profundamente: la muerte de su abuela “Ramonita”, a quien dedicó palabras de amor y luto. Según confesó, su vida como artista lo mantuvo alejado de momentos valiosos junto a ella.

«Sé que la vida continúa pero mis sentimientos no pasan por desapercibidos, mi abuela me enseñó amar a Dios sobre todas las cosas, por lo tanto voy a guardar luto en su memoria. Pude pasar más tiempo con ella, pero mi trabajo no lo permitía, los días de mi retiro se acortan. El 18 de diciembre de este año más nunca volveré a cantar… Descansa en paz abuelita Ramonita. Te amo», escribió el 7 de enero de 2025 en sus redes sociales.

“El último baile”: su gira de despedida

Aunque su retiro está previsto para el 18 de diciembre, El Alfa no se irá sin despedirse de sus fans. El intérprete de “La mamá de la mamá” anunció su última gira mundial, titulada “El Último Baile World Tour”, la cual lo llevará a escenarios de Estados Unidos, Europa y América Latina.

En total, más de 30 fechas confirmadas marcan la gira de despedida de «El Alfa el jefe», que inicia el 4 de junio en Nueva York y termina el 30 de noviembre en Orlando, Florida.

Fechas

De acuerdo con su sitio web oficial elalfaeljefe.com, este es el listado de fechas:

4 de junio — Avant Gardner — Nueva York

22 de junio — H-Town Bash — Houston

26 de junio — X-TRA — Zúrich, Suiza

5 de julio — La Festival — Núremberg, Alemania

6 de julio — RBF — Benidorm, España

12 de julio — RBF — Santander, España

13 de julio — RBF — Mallorca, España

19 de julio — RBF — Barcelona, España

20 de julio — RBF — Madrid, España

26 de julio — Carroponte — Milán, Italia

27 de julio — RBF — Galicia, España

3 de agosto — Baja Beach Fest — Rosarito, México

10 de agosto — Pepsi Center — Ciudad de México

17 de agosto — Movistar Arena — Santiago, Chile

27 de septiembre — Parque Viva — San José, Costa Rica

10 de octubre — Atlanta Coliseum — Atlanta

11 de octubre — Strand Ballroom — Providence, Rhode Island

12 de octubre — MGM Fenway — Boston

17 de octubre — Peacock Theater — Los Ángeles

18 de octubre — Hard Rock Live — Sacramento, California

23 de octubre — Fillmore — Filadelfia

24 de octubre — Oakdale Theatre — Wallington, Connecticut

25 de octubre — United Palace — Nueva York

30 de octubre — Fillmore — Denver

31 de octubre — SAP Center — San José, California

1 de noviembre — Substance — Las Vegas

12 de noviembre — Sky Deck — Nashville, Tennesee

13 de noviembre — 710 Music Hall — Houston, Texas

16 de noviembre — Bomb Factory — Dallas, Texas

19 de noviembre — Fillmore — Charlotte, Norte de Carolina

20 de noviembre — Echostage — Washington, D.C.

21 de noviembre — Rosemont Theatre — Chicago

29 de noviembre — Hard Rock Live — Hollywood, Florida

30 de noviembre — House of Blues — Orlando, Florida

El adiós de una leyenda del dembow

El Alfa, cuyo nombre real es Emanuel Herrera Batista, colaboró a lo largo de su carrera con artistas de talla mundial, como Bad Bunny, Farruko, Tyga y Cardi B, y tuvo protagonismo en llevar al dembow a una perspectiva global.

