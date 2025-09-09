El alto costo del sueño americano: ¿Cuánto se necesita para alcanzarlo hoy?

Los datos recopilan las cantidades de dinero que se necesitan para acceder a una vivienda, sistema de salud, la universidad, vacaciones y otros rubros

El sueño americano, históricamente asociado al progreso, oportunidades y movilidad económica, enfrenta hoy nuevos desafíos por su alto costo. Según un análisis reciente publicado por Investopedia, el precio de alcanzar este ideal, que incluye vivienda propia, retiro, crianza de hijos, educación universitaria, autos nuevos, gastos sanitarios, mascotas, vacaciones y bodas, asciende a cerca de 5 millones de dólares en el transcurso de la vida.

Esta cifra corresponde a un hogar con doble ingreso y nivel universitario sostenido durante toda la vida laboral. De acuerdo con Phillip E. Battin, director ejecutivo de Ambassador Wealth Management, “el sueño americano es cada vez más difícil de alcanzar para muchos. Los salarios de estadounidenses de clase media y trabajadora no mantienen el ritmo del aumento de los costos en vivienda, salud y gastos diarios”, afirmó a Newsweek.

El costo individual más alto corresponde a la jubilación, estimada en 1,6 millones de dólares para contar con un gasto promedio anual de 63.609 dólares durante 20 años después de los 65, con un ajuste anual de inflación de 2,5%, de acuerdo con Investopedia. A pesar de estos montos, datos proporcionados por Battin indican que casi la mitad de los estadounidenses no posee ahorros para el retiro. El promedio de acumulación en la clase media ronda los 134.000 dólares, lo que podría resultar insuficiente para la seguridad financiera tras la jubilación.

Costos crecientes de salud y vivienda

Adquirir una vivienda propio es parte esencial del sueño americano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasto en sanidad es el segundo componente más elevado, con un cálculo total de 414.208 dólares desde los 22 hasta los 85 años, considerando seguros, hospitalizaciones, medicamentos y cuidados de largo plazo. En las últimas dos décadas, estos costos han subido entre 5% y 6% por año, superando el ritmo de otros gastos de consumo.

Puede leer: EEUU enviará más equipos militares a Puerto Rico

La vivienda representa una parte sustancial del gasto. El sueño de adquirir una casa, con un precio medio de 415.000 dólares en 2025 y una hipoteca fija a 30 años del 6,69%, alcanza los 957.594 dólares durante la vida del préstamo, sumando intereses, mantenimiento y cuotas de asociaciones de propietarios. El 85% de los encuestados por la plataforma financiera aún considera la vivienda propia como esencial para el sueño americano.

Crianza, educación y otros pilares esenciales

El acceso a la universidad para dos hijos puede superar los 800.000 dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Criar dos hijos hasta finalizar la universidad implica un gasto total cercano a los 876.092 dólares. Del total, 650.000 dólares cubren cuidado infantil, alimentación y transporte; más de 230.000 dólares corresponden a estudios universitarios para ambos hijos, según datos del Economic Policy Institute.

Respecto al transporte, comprar dos autos nuevos cada década supone un desembolso de 900.346 dólares en la vida, incluyendo seguro, mantenimiento y cuotas, cifra superior en casi 90.000 dólares respecto a 2024. Además, el costo de disfrutar vacaciones anuales se estima en 180.621 dólares, con un gasto promedio de 2.867 dólares por viaje cada año entre los 22 y 85 años.

El gasto en mascotas asciende a 39.381 dólares en promedio, contabilizando alimento, atención veterinaria y alojamiento, mientras que el matrimonio, considerado relevante por el 55% de los participantes, tiene un costo estimado de 38.200 dólares.

Según el director de Ambassador Wealth Management, las familias estadounidenses se adaptan a los desafíos adoptando trabajos adicionales, mudándose para encontrar mejores oportunidades o utilizando créditos de forma temporal. Sin embargo, destacó que la mayoría de los hogares carece de ahorros sólidos, pensiones y redes de seguridad, lo que incrementa su vulnerabilidad en tiempos difíciles.

Síguenos como periodicohoyrd