El alza del déficit fiscal como mal menor

El Poder Ejecutivo acaba de tomar una decisión de esas que, por definición, son polémicas, controvertidas; sobre todo, en el difícil mundo de la política partidaria. Ha tenido que optar por aumentar el déficit fiscal del año para evitar que la economía pierda más dinamismo.

Estamos seguros que el presidente de la república Luis Abinader es el primer ciudadano que no hubiera deseado decantarse por esta medida, sino actuar en sentido contrario; es decir, desearía haber tenido la oportunidad de anunciar al país acciones que disminuyeran el desbalance fiscal previsto.

Es evidente que el Gobierno ha llevado una política que privilegia el gasto corriente sobre la inversión. La misma de los últimos 30 años, una de las razones por las cuales desde entonces la deuda pública –la interna y la externa— ha registrado un crecimiento importante. Obviamente, para cualquier país, lo más saludable sería disponer de mayor moderación en el gasto corriente y aumentar de más en más la inversión.

Ahora, empero, el Gobierno ha estado ante una situación de hecho, y cuando es así, no hay muchas opciones. Hay que escoger entre males, una posición siempre engorrosa.

Deseamos que el aumento del déficit fiscal sea para terminar obras inconclusas, sobre todo aquellas que se necesitan con mayor urgencia. Si el Gobierno lo hace así, es muy probable que algunos críticos del momento puedan variar sus objeciones. Por ejemplo, la sociedad dominicana clama por tener un año escolar sin carencias; deseamos que los hospitales regularicen sus servicios, que las avenidas y carreteras en construcción sean concluidas cuanto antes y que el campo reciba los recursos necesarios para garantizar una alimentación asequible a los más pobres.

En la vida no siempre hacemos lo que anhelamos ni lo que necesitamos. Las circunstancias se imponen, las urgencias nos presionan y hasta nos desesperan.

Esperamos que este aumento del déficit fiscal sea un mal menor.