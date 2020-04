El Anestesiólogo y el Coronavirus

El médico Anestesiólogo tiene un papel esencial en la atención de los pacientes gravemente afectados por el coronavirus. NINGÚN otro especialista de la medicina tiene la habilidad de introducir un tubo a la tráquea como este médico. Por igual es proverbial su habilidad de resucitar pacientes que ya clínicamente estaban muertos.

Por ello en el mundo entero una buena parte de las unidades de cuidados intensivos (ICU), están dirigidos por anestesiólogos. Desafortunadamente muchas personas no valoran la importancia de este especialista. Creo de altísimo interés leer la impactante y conmovedora narración del anestesiólogo norteamericano de Chicago, Dr. Cory Vanderghgraeve que parecen escritas por sus colegas dominicanos. Cito:

” Yo podría ser la última persona que algunos de estos pacientes verán, o la última voz que ellos oigan. Un buen número de pacientes jamás saldrá del ventilador, es la realidad de este virus. Me obligo a pensar eso, por unos segundos, cada vez que entro en la UCI para hacer una intubación.

Todo lo que hago ahora mismo es trabajar con los problemas causados por el coronavirus en las vías respiratorias; trabajo la noche entera seis días a la semana. Cuando los pacientes muestran falta de oxígeno y respiran dificultosamente, les inserto un tubo en sus vías respiratorias para que se les pueda colocar un ventilador. Esto les gana tiempo para luchar contra el virus.

Al mismo tiempo, es probablemente el procedimiento más peligroso que un médico tenga que realizar en cuanto a su exposición personal al virus. Me coloco a pulgadas del rostro del paciente, coloco mis dedos en sus encías, inclinándome hacía su boca, si el paciente tose tendremos TODA EL AREA DE LLENA DE VIRUS. De manera que existe la posibilidad que me contagie, y por cierto, soy asmático. Trato de no pensar en ello.

Hasta hace unas semanas era el anestesiólogo de las embarazadas. Siete veces al día realizaba Epidurales para partos y cesáreas. Somos entrenados para ser la persona más calmada del área quirúrgica. Se nos enseña “No se apoye únicamente en el medicamento para calmar a una persona. Use su voz, su contacto visual y su comportamiento en general”. Le damos a las personas ideas y expectativas positivas. Suena cursi, pero funciona.

Para trabajar con los pacientes de coronavirus tengo la oposición de toda mi familia, pero decidí hacerlo, tal vez DIOS me ha impulsado. Muchas veces no se como manejar el hecho de intubar a varios durante la noche y a veces se me salen las lágrimas y se nubla mi protector facial.

Cuando entro a la UCI a intubar un paciente mi frecuencia cardíaca, que es de 58 por minuto, sube a 130. Ya tengo puestos bata, filtro de aire especial y dos pares de guantes debidamente desinfectados. A veces las mangas de la bata se suben y mis muñecas quedan expuestas. Se que tengo muchas posibilidades de quedar contaminado.

Los pacientes, por la falta de oxígeno, no piensan bien, pero dicen cosas como: “Gracias a DIOS, ya no puedo más” o ” Voy a cirugía?” ¿Un paciente que estaba mejorando me escribió (no pueden hablar mientras están intubados) Cuanto tiempo más? Entre intubaciones observo los monitores y puedo ver cuando un paciente está mejorando…o, cuando está muriendo.”

Observar a una persona que muere causa una horrible sensación de impotencia. el nivel de oxígeno se desploma, el ritmo cardíaco y la presión arterial van desapareciendo. Esos pacientes mueren en el ventilador, se llevan el cuerpo y aún el tubo está dentro de sus vías respiratorias.

Gracias al buen DIOS muchos salen del ventilador y se recuperan por completo, ellos también me arrancan lágrimas.