El arbitraje dominicano se puso pantalón “largo”

El balompié criollo no sólo ha dado un salto de garrocha con el balón en la liga profesional dominicana (LDF), sino que los igualmente los jueces muestran un crecimiento vertiginoso, que lo exponen en los mejores torneos de la región… y más allá, desarrollo que inició sus tentáculos en 2019.

Y dos de los grandes botones son Raymundo Félix y Adonis Carrasco, en una confirmación que cada día se acrecienta, con sus grandes actuaciones en suelo patrio que a la vez le han provisto designaciones en partidos de justas tan recientes como la Copa Oro 2025 y Eliminatorias del Mundial FIFA.

Pero también Félix y Carrasco mostraron su gran capacidad en la Leagues Cup, el más importante certamen de clubes que reúne lo mejor de la MLS, (Estados Unidos) y liga MX, de México. El primero se estrenó como quinto juez en el Mundial de Qatar 2022.

“El arbitraje dominicano ha dado un gran salto, y eso se refleja en los torneos fuera del país”, señaló Carrasco, el único condecorado en múltiples ocasiones como el mejor del año por la LDF.

Y Carrasco lo dice con evidencias contundentes, ya que aunque unos están más avanzados que otros, también Randy Encarnación pertenece al grupo internacional; además, Lendy Taveras, José Bare y George Santana, cuyo trío sobresale a nivel de LDF.

Carrasco, quien tiene varios años ya de internacional, igual que Félix, resalta un 2025 pletórico de actuaciones allende los mares.

Carrasco y Félix, las figuras internacionales del patio, participaron entre ambos en más de una veintena de partidos, entre las también reputadas Copa Centroamericana y la Copa Caribeña de Clubes.

“El aumento exponencial (nivel de exigencia) que muestra la Liga (LDF) es muy acelerado”, pondera Carrasco, resaltando que Félix dirigió en las semifinales de la Leagues Cup.

Carrasco destacó que hace apenas un par de semanas estuvo dirigiendo en los choques Houston-Pachuca (Leagues Cup) y Herediano-San Miguelito (Copa Centroamericana).