El arte de Melisa Roedán transmite la esencia dominicana en París

Proyectando al mundo la esencia e identidad dominicana y transmitiendo un mensaje de conciencia social y cotidianidad, la artista Melisa Roedán muestra sus obras en la feria de turismo IFTM Top Resa con el apoyo de Banco de Reservas.

Las creaciones de la artista dominicana abarcan pintura, escultura, collage, fotografía, objetos cotidianos, cerámica y resina, reflejan la imagen nacional y transmiten mensajes sobre el comportamiento humano, la violencia, el racismo y la incomprensión, al tiempo que revalorizan la vida cotidiana a través del uso de materiales reciclados y piezas antiguas. En cada obra se entrelazan tradición y modernidad, proyectando la riqueza cultural del país más allá de sus fronteras.

“Con mi arte quiero mostrar que la República Dominicana es mucho más que lo que se ve. Es algo extraordinario, en las personas, el comportamiento, la vida, la fauna y la vegetación. Y tengo el honor de llevar es paraíso dentro de mí y a través de mi arte comunicárselo al mundo”, expresó emocionada Roedán durante la inauguración de la exposición.

La apertura la exposición estuvo encabezada por Ysidro García, vicepresidente ejecutivo senior de Negocios de Banreservas, quien expuso que impulsar la obra de Roedán significa proyectar una imagen que va más allá del turismo de sol y playa, mostrando la creatividad y la sensibilidad que caracterizan al pueblo dominicano.

Los representantes de la entidad destacaron que las obras de la artista son un espejo de la herencia cultural del país y un recordatorio de que, detrás de cada creación, hay un mensaje profundo sobre la vida y la sociedad. “Cada pieza cuenta un capítulo de nuestra historia y transmite orgullo de nuestras raíces”, afirmaron.

Indicó que Roedán ha obtenido reconocimientos nacionales e internaciones productos de más de 27 exposiciones colectivas y personales en Europa y República Dominicana.

Con esta exposición, Melissa Roedán celebra dos décadas de trayectoria artística, en las que ha logrado múltiples reconocimientos nacionales e internacionales.

Roedán fue la primera dominicana en recibir el Fiorino de Oro en Escultura del Premio Firenze en 2017, y acumula 27 participaciones colectivas y 11 individuales en distintos escenarios de Europa y la República Dominicana.

La artista agradeció a Banreservas “por confiar en mí y en mis obras, y hacerme parte de esta feria tan importante para el turismo en todo el mundo”.

Agregó que “con estas piezas represento diversos momentos de mi vida, momentos que reflejan lo que es ser dominicana”.

Mayelin Acosta Guzmán

Mayelin Acosta Guzmán

Periodista y economista graduada de la UASD. Máster en Dirección y Organización de Proyectos de Nebrija y diplomados en economía, ciberseguridad, turismo, periodismo digital, entre otros.

Apasionada de curiosear con el mundo e informar veraz y oportunamente.

