El aterrador sobre que recibió una mujer tras la desaparición de su esposo desaparecido Modesto Marmolejos 

Desde el pasado sábado 4 de octubre Yohanny Diloné, no ha podido descansar tranquila, tras desconocer el paradero de su esposo Modesto Marmolejos del Rosario.

Según contó este “salió a las 2 de la tarde de su trabajo hacia el Banco Popular, de ahí me llama a las 4 y me dice que algo que tenía ya lo había resuelto y de ahí no sé más comunicación con él”, detalló.

La fémina cuenta además que su angustia incrementó tras recibir un “sobre” con sus pertenencias.

“El lunes a eso de las 6 o 7 de la mañana donde por debajo de la puerta me dejan sus pertenencias, su teléfono, la llave de la casa y un sobre con una nota que dice que cualquier cosa que lo buscara en el canal de riego Ulises Francisco Espaillat de Cienfuegos y con lo que estaba dentro que compre una caja”, dijo.