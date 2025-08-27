El autor del tiroteo en iglesia de Mineápolis publicó contenido violento antes del ataque

El autor del tiroteo en iglesia de Mineápolis publicó contenido violento antes del ataque

El autor del tiroteo ocurrido el pasado miércoles en la iglesia Annunciation de Mineápolis ha sido identificado como Robin Westman, un joven de 23 años que, según medios estadounidenses, publicó vídeos perturbadores en YouTube horas antes del ataque.

Westman irrumpió durante una misa escolar, disparando a través de las vidrieras hacia los niños que se encontraban en los bancos. El ataque dejó dos menores muertos y 17 personas heridas, incluidos 14 niños. El agresor se quitó la vida en el estacionamiento tras el tiroteo.

Investigaciones preliminares revelan que Westman habría compartido grabaciones con contenido violento, en las que aparecía actuando de forma errática, mostrando armas sobre una cama y expresando admiración por autores de matanzas anteriores, como Adam Lanza, responsable del ataque en Sandy Hook.

En los vídeos se observan:

Croquis de una iglesia similar a la de Annunciation, con anotaciones sobre puntos de entrada.

Mensajes escritos en ruso e inglés en cargadores y armas, como “¿Dónde está vuestro Dios?” y “Para los niños”.

Una bomba de humo y objetos usados para bloquear puertas, similares a los encontrados en el lugar del crimen.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

Publicaciones Relacionadas

El autor del tiroteo en iglesia de Mineápolis publicó contenido violento antes del ataque
El autor del tiroteo en iglesia de Mineápolis publicó contenido violento antes del ataque
27 agosto, 2025
Tiroteo en Minneapolis: al menos dos muertos y 20 heridos en escuela católica
Tiroteo en Minneapolis: al menos dos muertos y 20 heridos en escuela católica
27 agosto, 2025
Un muerto y cuatro heridos en intenso tiroteo durante partido de baloncesto en El Bronx
Un muerto y cuatro heridos en intenso tiroteo durante partido de baloncesto en El Bronx
25 agosto, 2025
Prohíben la entrada a perros en iglesia de Italia, se bebían el agua bendita
Prohíben la entrada a perros en iglesia de Italia, se bebían el agua bendita
22 agosto, 2025
Tiroteo causa tres heridos en Times Square, Nueva York
Tiroteo causa tres heridos en Times Square, Nueva York
9 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

‘La Chaise Adulte’ de Iván Tovar cautiva dominicanos

‘La Chaise Adulte’ de Iván Tovar cautiva dominicanos

Mi vida con los muertos

Mi vida con los muertos

De regreso

De regreso

Edición impresa, martes 26 de agosto de 2025

Edición impresa, martes 26 de agosto de 2025

Se siente el aroma de la pelota

Se siente el aroma de la pelota

Educación sin familia: un mal a corregir

Educación sin familia: un mal a corregir

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo