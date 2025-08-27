El autor del tiroteo en iglesia de Mineápolis publicó contenido violento antes del ataque

El autor del tiroteo ocurrido el pasado miércoles en la iglesia Annunciation de Mineápolis ha sido identificado como Robin Westman, un joven de 23 años que, según medios estadounidenses, publicó vídeos perturbadores en YouTube horas antes del ataque.

Westman irrumpió durante una misa escolar, disparando a través de las vidrieras hacia los niños que se encontraban en los bancos. El ataque dejó dos menores muertos y 17 personas heridas, incluidos 14 niños. El agresor se quitó la vida en el estacionamiento tras el tiroteo.

Investigaciones preliminares revelan que Westman habría compartido grabaciones con contenido violento, en las que aparecía actuando de forma errática, mostrando armas sobre una cama y expresando admiración por autores de matanzas anteriores, como Adam Lanza, responsable del ataque en Sandy Hook.

En los vídeos se observan:

Croquis de una iglesia similar a la de Annunciation, con anotaciones sobre puntos de entrada.

Mensajes escritos en ruso e inglés en cargadores y armas, como “¿Dónde está vuestro Dios?” y “Para los niños”.

Una bomba de humo y objetos usados para bloquear puertas, similares a los encontrados en el lugar del crimen.