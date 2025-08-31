El Ayuntamiento de SPM desarrolla el programa Plásticos X Escolares por los diferentes barrios

  • Iván Santana
El Ayuntamiento de SPM desarrolla el programa Plásticos X Escolares por los diferentes barrios

El Ayuntamiento de San Pedro de Macorís desde hace varios meses viene desarrollando un amplio programa de recolección de botellas plásticas con la finalidad de colaborar con el medio ambiente y evitar el taponamiento con plásticos de los imbornales en diversos puntos de la ciudad.

En las pasadas fiestas navideñas y la celebración del Día de los Santos Reyes Magos, el cabildo se mantuvo entregando juguetes a los niños a cambio de botellas plásticas.

La pasada semana con gran entusiasmo, cientos de niños, niñas y adolescentes del Barrio Blanco recibieron kits escolares que incluyen mochilas, cuadernos y lápices, gracias a la jornada “Plásticos X Escolares”, una iniciativa de la Alcaldía de San Pedro de Macorís, encabezada por el alcalde Raymundo Ortiz y el líder comunitario Martín Santana.

Durante la actividad, también se promovió el cuidado del medio ambiente con la recolección de miles de botellas plásticas destinadas al reciclaje, contribuyendo así a una ciudad más limpia y sostenible.

Con este programa la entidad edilicia busca apoyar la educación de la niñez y adolescencia, al tiempo que se fomenta la conciencia ecológica en toda la comunidad.

