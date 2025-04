El bajo impacto de las inversiones en la salud

La prioridad que se asigna a los servicios médicos del Estado siguió catalogada como insuficiente al congregarse ayer, por segundo año consecutivo, 56 organizaciones no gubernamentales que demandan de manera permanente una elevación de los indicadores de salud y de bienestar colectivo en República Dominicana. Lo que más se reprocha hasta retumbar en salones de cónclaves de esta naturaleza es que el modelo asistencial imperante sigue siendo curativo y alejado de la prevención y la educación que fomente hábitos saludables y enseñe a los ciudadanos a tomar decisiones para protegerse de las enfermedades.

Puede leer: Manejar con equilibrio casos de inmigrantes

Nueva vez el activismo social-comunitario expresó insatisfacción porque a su entender la construcción y remodelación de grandes hospitales no impacta como debe en la salud de la gente a partir de un hecho palpable: los centros asistenciales siguen abarrotados de pacientes y las salas de emergencia se congestionan a toda hora de personas que no logran citas con especialistas y no alcanzan para gran parte de la población los servicios de atención primaria; logrables con inversiones moderadas apartadas del gigantismo de gran ingeniería y equipamientos de alto costos que luego no reciben mantenimiento. Algunas modernidades de las ciencias médicas son aquí de vida demasiado corta y no sorprende que los equipos desaparezcan como por arte de magia. La vehemencia crítica de estas disgustadas voces de la colectividad no llega al extremo de desconocer aquello que admiten como logros, modestos pero de alguna significación si se quiere. Pero el vacío que más notan es que en el país no se ha llegado a declarar con actuaciones y programas a la salud como tema prioritario en la agenda política nacional. No estuvo ausente esta vez en el memorial de agravios el que la nación, compuesta por una gran mayoría de dominicanos afiliados al Sistema de Seguridad Social, siga sometida a los copagos que despojan de dinero a los pobres que son mayoría en el amparo de las ARS considerado un abuso socialmente insostenible e ilegal. El sistema asistencial público ha sido visto nueva vez en estado de crisis; y así seguiríamientras el Gobierno no reoriente la inversión.