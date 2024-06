El bajo salario empuja a trabajo informal en RD

El sociólogo y especialista en gerencia y gestión del talento humano, Cándido Mercedes, atribuye la creciente presencia de vendedores informales en las calles de la República Dominicana al hecho de que el 3.5% de la población se encuentra en pobreza absoluta en la actualidad, lo que se traduce en 150 mil hogares, equivalente a 400 mil personas.

Indica que el 56% de los trabajadores está en la economía informal.

Puede leer: ¿Cuáles son las razones detrás de cúmulos de basura en SDN? Betty Gerónimo responde

Reitera que es el grupo social en pobreza extrema, come hoy y mañana no. A pesar de que se reconoce un crecimiento de la economía dominicana, el también consultor organizacional afirma que el 23.4% de la población del país está en pobreza monetaria, igual a 2 millones 600 mil personas, personas almueza sin saber qué desayunar o cenar, come y no cena. Otra panorama que cita es el del 67% de los dominicanos que compra a crédito (fiao) para terminar el mes. “Porque según el Banco Mundial, el 40% de la población dominicana es vulnerable. De los 11 millones de dominicanos, 7.8 millones en pobreza. No estamos igual que otros países de América Latina, porque no nos quebramos como muchos países, que producto de la pandemia del Covid, bajaron muy fuerte en término social y económicos”.

Mercedes, catedrático universitario, admite que en país existen más empleos, pero compara la diferencia entre un trabajador formal que en una pequeña o mediana empresa solo gana RD$10,000 ó RD$12,000. En cambio, el vendedor informal, como el coco, en la calle, se gana cinco veces lo del empleado citado. O el que maneja un carro como taxista, consigue 20 veces el salario de un trabajador de pequeña empresa.

Asume que esto motiva a muchos ciudadanos a ganarse la vida en la economía informal. Puso el ejemplo de que en el sector turismo existen tres suelos mínimos, que van desde RD$12,00, RD$16,000 hasta RD$18,000, donde identifica hoteles de RD$500 y RD$1,000 millones, pagando salarios que no permite a los empleados vivir”.