El baloncesto 3×3, el taekwondo y la vela se estrenan en los Juegos Panamericanos Junior 

El baloncesto 3×3, el taekwondo y la vela debutarán este viernes en la séptima jornada de los Juegos Panamericanos Junior, en la que se cerrarán las competencias de ciclismo de pista, voleibol y balonmano.

La atención se trasladará a la ciudad de Encarnación, en el sur del país y una de las subsedes de la justas juveniles, donde se desarrollarán hasta el domingo las pruebas masculinas y femeninas con velero ILCA y las modalidades de tabla con vela iQFoil y Kite.  

De forma paralela, en la ciudad de Luque (centro), habrá combates por los cuartos de final y las semifinales de taekwondo en el tatami del complejo del Comité Olímpico Paraguayo (COP).  

El baloncesto 3×3 también entrará en acción con encuentros de los grupos A, B, C y D, en los que se enfrentan representantes de Chile, Uruguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, México, Guatemala, Puerto Rico, Paraguay, Canadá, Islas Caimán, El Salvador, Brasil y Trinidad y Tobago.  

Por otro lado, el ciclismo de pista, liderado por Colombia con 5 oros y 2 platas, se despedirá de las competencias, luego de tres días de carrera. Están pautadas las finales en las modalidades madison y keirin en el velódromo del COP.  

A su turno, los equipos femeninos de Brasil y Argentina disputarán el primer puesto del podio en balonmano, mientras que Paraguay y Uruguay se enfrentarán por el bronce.  

En voleibol, los conjuntos femeninos de Brasil y México buscarán el oro, a la vez que República Dominicana y Argentina competirán por el bronce.  

Este viernes también se repartirán medallas en el tenis y continúan los partidos de hockey.  

Brasil sigue liderando el medallero, con 100 metales (47 de oro, 25 de plata y 28 de bronce), escoltado por Estados Unidos, con 55 preseas, y Colombia, que acumula 42 medallas.

Los Juegos Panamericanos Junior tendrán lugar en Paraguay hasta el 23 de agosto

