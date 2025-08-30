El Barça se impone al Oporto y avanza a la final de la Supercopa Ibérica

El Barça se clasificó este sábado para su cuarta final consecutiva de la Supercopa Ibérica tras imponerse a un combativo Oporto (28-25) en la primera semifinal del torneo, que se disputa en el Centro de Deportes y Congresos de Matosinhos (Portugal).

El equipo dirigido por Carlos Ortega, que llegó a contar con una máxima ventaja de siete goles (22-15, min.40), tuvo que pelear hasta los instantes finales para asegurarse la oportunidad de revalidar el título en la final, donde este domingo se enfrentará al vencedor del duelo entre el Sporting Club Portugal y el Abanca Ademar León.

El Barça salió a la pista con un ritmo endiablado y castigó al rival en las transiciones para abrir brecha en el marcador. En la otra portería, Halgrimsson respondió con creces a la confianza de Ortega en su primera titularidad: cuatro paradas consecutivas que sostuvieron un parcial de 4-0 en los primeros compases (min.6).

Con el paso de los minutos, el Porto logró sacudirse el arranque azulgrana. Amparado en la solidez defensiva y en las intervenciones de Abrahamsson, empezó a incomodar el ataque catalán. Sin desplegar un juego brillante pero sí efectivo, el conjunto portugués recortó distancias y apretó el marcador al superar el ecuador del primer tiempo (8-6, min.15).

El Barça sofocó la crisis ofensiva con un parcial de 4-1 (11-6, min.20), liderado por un inspirado Makuc, autor de tres tantos, que volvió a poner en marcha la maquinaria azulgrana.

Sin embargo, la entrada en pista del exazulgrana Pol Valera actuó como bálsamo para el Oporto: dio criterio, repartió juego y evitó que el vigente campeón se marchara en el marcador (14-12, min.27).

Aun así, la insistencia de un Makuc incansable y la eficacia de Barrufet (7/8 en la primera mitad) permitieron a los azulgranas ampliar la renta y enfilar el intermedio con un 16-12 favorable.

Tras el descanso, el Barça puso la directa impulsado por un N’Guessan letal desde el lanzamiento y por Nielsen, que tomó el relevo de Hallgrimsson en la portería con la misma solvencia. La combinación permitió a los azulgranas alcanzar la máxima diferencia (22-15, min.40).

Con paciencia y una notable mejora defensiva, el Oporto consiguió reengancharse. El susto de Petar Cikusa -obligado a pedir el cambio tras resentirse de la ingle en una finta- y la falta de alternativas ofensivas más allá de N’Guessan dieron aire a los portugueses. Dos goles de Ferreira y otro de Persson estrecharon la diferencia hasta el 24-22 (min.51), dejando todo abierto para el final.

En ese momento la jerarquía de Fàbregas se hizo notar con dos goles seguidos desde la posición de pivote (26-24, min.56), frenando la reacción del Oporto. Con sufrimiento, el Barça cerró el triunfo con la roja a Petit y un tanto de Aleix Gómez desde el extremo, sellando el 28-25 y su billete para disputar la final de la Supercopa Ibérica.

– Ficha técnica:

28 – Barça (16+12): Hallgrimsson; Janc, Mem (2), Makuc (3), Frade (1), N’Guessan (3) y Barrufet (7, 3p) -siete inicial- Nielsen; Aleix (3), Djordje Cikusa, Elderaa, Fàbregas (6), Grau, Ortega Fernández (2, 1p) y Petar Cikusa (1).

25 – Oporto (12+13): Abrahamsson; Diocou (6, 2p), Silva (2), Gunnarsson (2), Hurtado, Fernandes (2) y Persson (3) -siete inicial- Rema, Vasco Costa (1), Álvarez, Dahlin, Valera (1), Salina (1), Brandao (2), Petit, Pedro Oliveira (2), Ferreira (3) y Miguel Oliveira.

Parciales cada cinco minutos: 3-0, 7-3, 8-6, 11-7, 14-11, 16-12 (descanso), 18-13, 22-15, 22-17, 24-21, 27-24 y 28-25 (final).

Árbitros: André Felipe Mendes y Renato Miguel de Noronha. Excluyeron con dos minutos a Fàbregas (min.3 y min.43), a Cikusa (min.40) y a Frade (min.45) por parte del Barça; y a Vasco Costa (min.24) y Salina (min.32) por parte del Oporto. Mostraron tarjeta amarilla a Carlos Ortega (min.27) por parte del Barça; y tarjeta roja a Timmy Petit (min.58) por parte del Oporto.

Incidencias: Primera semifinal de la Supercopa Ibérica, disputada en el Centro de Deportes y Congresos de Matosinhos (Portugal).