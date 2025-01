El Barcelona aseguró su pase a la final de la Supercopa tras derrotar 0-2 al Athletic Club en un partido marcado por la brillante actuación de Lamine Yamal. La joven promesa azulgrana volvió a ser clave en una noche redonda para los culés, que también celebraron el «indulto» de Dani Olmo y Pau Víctor, quienes podrán ser inscritos nuevamente.

Los goles de Gavi y Yamal reflejaron la superioridad del Barça frente a un Athletic que, mermado por las ausencias de Nico Williams y Sancet, vio rota su racha de quince partidos consecutivos sin perder. Desde el inicio, el Barcelona tomó el control del juego, impulsado por la euforia de las recientes noticias y el retorno de su joven estrella.

El primer aviso llegó temprano, cuando Koundé, a pase de Yamal, obligó a Unai Simón a intervenir en apenas dos minutos. Poco después, Raphinha lo intentó con un remate que se fue por encima del travesaño. El brasileño volvió a probar suerte con un lanzamiento de falta, pero el meta rojiblanco respondió con solvencia.

Aunque el Athletic intentó sacudirse la presión, su ataque se mostró ineficaz por la ausencia de referentes ofensivos. Fue entonces cuando Pedri y Balde armaron una triangulación por el costado izquierdo que Gavi culminó con un gol en el minuto 17, rompiendo una sequía de más de un año. La dedicatoria a Dani Olmo evidenció la importancia emocional del tanto para el joven mediocampista.

El Barça mantuvo el dominio y generó más peligro, aunque sin concretar. Lewandowski, Raphinha y Yamal tuvieron oportunidades tras errores defensivos del Athletic, pero no lograron ampliar la ventaja. La primera ocasión clara de los bilbaínos llegó en una incursión de Iñaki Williams, aunque su pase no encontró destinatario. Más tarde, Yuri Berchiche y Jauregizar intentaron con disparos que no inquietaron a Szczesny, quien debutaba como titular en el once de Flick

En la segunda mitad, el Barça volvió a imponer su ritmo. Lamine Yamal se lució una vez más, y en el minuto 57 marcó el segundo gol tras un control magistral y un potente disparo con la zurda, asistido por Gavi. Con el partido prácticamente sentenciado, Flick optó por retirar al joven extremo para preservarlo de cara a la final.

El Athletic, por su parte, intentó reaccionar con la entrada de Nico Williams, acompañado por De Marcos y Mikel Vesga. El equipo bilbaíno vivió sus mejores minutos gracias al empuje del tándem de los hermanos Williams, que generaron varias ocasiones de peligro. Sin embargo, la defensa culé y Szczesny lograron mantener el arco en cero.

En el tramo final, el VAR anuló dos goles al Athletic: el primero de De Marcos por fuera de juego y el segundo de Iñaki Williams tras una polémica decisión que detectó un leve toque de Djaló en la jugada previa. Estas decisiones frustraron cualquier esperanza de remontada para los de Valverde.

El Barcelona cerró el encuentro sin sobresaltos, asegurando su lugar en la final. El Athletic, aunque lo intentó, no pudo contrarrestar la magia de Lamine Yamal, quien continúa consolidándose como una de las grandes figuras del fútbol mundial.