El Barias cuenta con estelar quinteto histórico

  • Julian Suero
El Barias cuenta con estelar quinteto histórico


Llegó el turno del Rafael Barias. El club de Villa Consuelo, protagonista de algunas de las páginas más intensas en la historia reciente del baloncesto distrital, exhibe con orgullo su All Star: un quinteto que resume talento, entrega y una marcada identidad competitiva y a cinco muchachos que crecieron y aprendieron a jugar juntos de la mano del subestimado entrenador Amaury Durán “Cundú”.

Joel Ramírez, armador cerebral y uno de los más respetados estrategas sobre la duela, marca el compás del equipo.

A su lado aparece José Fortuna, otro “playmaker” de primer nivel y de carácter que combina anotación y defensa férrea, herencia de una dinastía cestera. Líder histórico en asistencias del TBS ABADINA.

Puedes leer: FIFA destinará 355 millones a clubes que cedan futbolistas para el Mundial 2026 y sus clasificaciones

El perímetro se completa con Manuel Fortuna, capitán eterno, símbolo de liderazgo y espíritu guerrero que ha definido la camiseta amarilla en la última década. Un ganador en todo el sentido de la palabra.

En la pintura, la experiencia y el oficio de Eulis Báez, en un momento referente de la Selección Nacional y uno de los jugadores dominicanos más completos de su generación, aporta fuerza, visión y carácter. A su lado, Juan Araujo, ala pivot de presencia imponente y de los mejores tiradores de media distancia en la historia de nuestro evento.

Este quinteto muestra la calidad del club de Villa Consuelo.

Julian Suero

Julian Suero

Publicaciones Relacionadas

El Barias cuenta con estelar quinteto histórico
El Barias cuenta con estelar quinteto histórico
18 septiembre, 2025
San Lázaro y Bameso se miden este viernes por tercer triunfo en Torneo Basket Superior DN
San Lázaro y Bameso se miden este viernes por tercer triunfo en Torneo Basket Superior DN
22 septiembre, 2022

Publicidad

Temas

Más leídas

Colegio Dominicano de Periodistas: vergüenza propia

Colegio Dominicano de Periodistas: vergüenza propia

Edición impresa, martes 16 de septiembre de 2025

Edición impresa, martes 16 de septiembre de 2025

Dejen funcionar los semáforos, por favor

Dejen funcionar los semáforos, por favor

Edición Impresa, miércoles 17 de septiembre de 2025

Edición Impresa, miércoles 17 de septiembre de 2025

¿Por qué tanto odio e insania?

¿Por qué tanto odio e insania?

Los máximos goleadores de la historia de la Champions League

Los máximos goleadores de la historia de la Champions League

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo