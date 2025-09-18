El Barias cuenta con estelar quinteto histórico



Llegó el turno del Rafael Barias. El club de Villa Consuelo, protagonista de algunas de las páginas más intensas en la historia reciente del baloncesto distrital, exhibe con orgullo su All Star: un quinteto que resume talento, entrega y una marcada identidad competitiva y a cinco muchachos que crecieron y aprendieron a jugar juntos de la mano del subestimado entrenador Amaury Durán “Cundú”.

Joel Ramírez, armador cerebral y uno de los más respetados estrategas sobre la duela, marca el compás del equipo.

A su lado aparece José Fortuna, otro “playmaker” de primer nivel y de carácter que combina anotación y defensa férrea, herencia de una dinastía cestera. Líder histórico en asistencias del TBS ABADINA.

El perímetro se completa con Manuel Fortuna, capitán eterno, símbolo de liderazgo y espíritu guerrero que ha definido la camiseta amarilla en la última década. Un ganador en todo el sentido de la palabra.

En la pintura, la experiencia y el oficio de Eulis Báez, en un momento referente de la Selección Nacional y uno de los jugadores dominicanos más completos de su generación, aporta fuerza, visión y carácter. A su lado, Juan Araujo, ala pivot de presencia imponente y de los mejores tiradores de media distancia en la historia de nuestro evento.

Este quinteto muestra la calidad del club de Villa Consuelo.