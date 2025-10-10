La artista urbana La Materialista, Yameyry Ynfante, dio a conocer este viernes el rostro de su hija Emery, fruto de su matrimonio con el productor musical Carlos Eury Matos.

La exclusiva de la cara de la infante junto a cómo le ha cambiado la vida fue otorgada a la revista People en Español.

Según contó al medio internacional, Emery transformó por completo su vida.

Foto de People de Español

“La maternidad ha sido una de las mejores decisiones de mi vida y llegó en el tiempo que Dios tenía destinado para mí, un tiempo que de verdad he podido dedicar solo a mi niña”, afirmó.

La intérprete de «La chapa que vibra» dijo que ha “estado disfrutando al máximo esta etapa, el crecimiento de mi bebé, y aprendiendo junto a ella a ser mamá. Ella aprende de mí, yo cometo mis errores, pero es normal”.

La primera separación con la niña

La artista contó a People en Español que luego de los 45 días de parto, cuando salió por primera vez sola sin la creatura tuvo un momento de tristeza.

“Decidí ir al salón de belleza [para] arreglarme bien. Cuando llegué me sentía mal, me sentía culpable”, cuenta en exclusiva la artista.

“Lloré, porque yo no me había despegado de la niña”, añadió.

Palabras del padre

Eury Matos también destacó en la entrevista otorgada al medio internacional la gran entrega que tiene su actual esposa con su hija Emery.

“No he visto una persona con más dulzura al atender a un bebé. Le propuse ponerle niñera y dijo que no”, informó.

“Su vida cambió. Yamy no es la misma: dormía dos horas al día, pero no desmayó. Es una supermamá, una heroína”, añadió.

Calificó como un trabajo magnífico lo que está haciendo La Materialista en la crianza de su infante.

“Mi hija es muy afortunada por tener esa mamá”, resaltó.

Matos reveló como la llegada de su pequeña le cambió su vida por completo.

“Aunque tengo cuatro hijos, fue la primera hija que recibí en un parto”, comparte Matos. “Ha sido bonito poder ver una vida nueva y darle el calor que necesita, me siento primerizo de nuevo”, dijo.

(Contenido del portal People en Español)