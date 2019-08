El Bernabeu y un Valladolid al alza examinan al líder en España

El Real Madrid irrumpe en el estadio Santiago Bernabeu por primera vez en el curso, envuelto en la condición de líder y estimulado por el buen nivel ofrecido en el estreno de la temporada con una convincente victoria en Vigo, para ser examinado por su propia afición y por el descaro de un rival en alza, el Valladolid.

Dos de los equipos que arrancaron el ejercicio con buen pie se retan en el Bernabeu, donde el Real Madrid lleva trece temporadas sin perder en su primer encuentro como local y donde el Valladolid no gana desde hace diecinueve cursos.

Aparcadas las decepciones de la campaña pasada y las dudas que generó el equipo en la pretemporada, el conjunto de Zinedine Zidane aspira a reafirmar ante el Valladolid el primer lugar de la tabla con el regreso de Dani Carvajal y la baja de Luka Modric, que puede rehabilitar al colombiano James Rodríguez. Prolongar los buenos síntomas apuntados es la intención del conjunto blanco en el choque frente el conjunto de Sergio González, que ganó al Betis en Sevilla el domingo pasado y que acumula ya diecinueve años sin ganar en el recinto blanco.

No habrá caras nuevas en la puesta en escena del Real Madrid ante su público.

El plantel de Zidane se reencontrará con su afición en el tramo final del período vacacional y necesitado de satisfacciones después de los disgustos que tuvo que asumir el último año.

A la espera de que se desencalle el devenir del culebrón Neymar el conjunto de Zidane recibe al Valladolid con la vieja guardia. Eden Hazard, hasta ahora la incorporación más ilusionante, sigue de baja y el lateral francés Mendy acaba de salir de una lesión.

A las ausencias del belga, de Marco Asensio, Rodrygo y Brahim además de Mariano, que no entrenó con el grupo durante la semana, se une para este sábado la del croata Luka Modric, que debe cumplir su partido de suspensión tras la expulsión de Balaídos.

La baja del croata abre el panorama a Isco Alarcón o al colombiano James Rodríguez, relegado del grupo, al que se le busca salida pero que puede tener su oportunidad.

Será el reencuentro con el Bernabeu de James después de dos años de cesión al Bayern Múnich. El centrocampista sudamericano cuyo futuro ha oscilado entre Nápoles y el Atlético Madrid, permanece en la plantilla blanca, al menos hasta el próximo 2 de septiembre. Es la de James una de las opciones que maneja Zidane. El colombiano puja por la vacante con Isco. Son los únicos que asemejan sus condiciones a las del croata. Fede Valverde presenta un corte más defensivo para una línea, la de centrocampistas, limitada de variantes y con poco margen de maniobra para el entrenador.

El preparador galo, sin embargo, recupera a Dani Carvajal, que cumplió ante el Celta el partido de sanción por la acumulación de tarjetas que arrastraba.

Alineaciones

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Isco o James, Bale, Benzema y Vinicius. Real Valladolid: Masip, Nacho, Salisu, Kiko Olivas, Moyano, San Emeterio, Michel, Plano, Porro, Enes Ünal, Guardiola. Árbitro: Pablo González Fuertes, del colegio asturiano. Estadio Santiago Bernabeu. Hora 19.00 La clave: Se espera una gran asistencia en el juego.