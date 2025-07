El “Bleisure” seduce a República Dominicana: la nueva forma de viajar que une negocios y placer

El Técnico en Seguridad y Gestión Hotelera, Eduard Oviedo, destaca la creciente relevancia del Bleisure, una modalidad de viaje que fusiona objetivos laborales con momentos de descanso. Con experiencia en tres reconocidos proyectos turísticos de categoría internacional, Oviedo explica cómo esta tendencia está transformando la industria hotelera.

¿Qué es el Bleisure? La palabra proviene de la unión de Business (negocios) y Leisure (ocio), y describe el tipo de viaje en el que los profesionales aprovechan sus desplazamientos laborales para extender la estadía con fines recreativos.

Factores que impulsan el Bleisure:

Avances tecnológicos: permiten mantener comunicación remota y operar sin presencia física.

«Este método se emplea hace mucho tiempo, pero con los avances tecnológicos que fueron permitiendo la comunicación a gran escala; las empresas aprovecharon esta oportunidad para optimizar el tiempo con relación al trabajo y dar espacio a los dueños, empresarios y colaboradores para el disfrute personal», subraya al periódico Hoy.

Eduard Oviedo, Técnico en Seguridad y Gestión Hotelera habla sobre Bleisure en RD.

Postpandemia: se reafirmó que muchos negocios pueden gestionarse en línea, democratizando el acceso al Bleisure.

«El “Belisure” se afianzó mucho más a raíz de la pandemia Covid-19, ya que grupos minoritarios se convencieron de que muchos negocios se pueden hacer sin estar físicamente en la localidad de la empresa. Es cierto que en la pandemia no se aplicaba el ocio, por la restricciones que ya conocemos; pero no es menos cierto que sirvió de base para que este método no sea exclusivo de grandes empresarios», explica el experto.

Oferta integrada: hoteles, líneas aéreas y residenciales ajustan sus paquetes para incluir tanto logística profesional como experiencias personales.

Impacto en el turismo Este enfoque ha llevado a una evolución en el diseño de servicios turísticos. Las empresas buscan atraer este perfil híbrido ofreciendo transportes eficientes, espacios para reuniones, conectividad, y actividades de relajación. Según el experto, “rompe con lo tradicional y todos ganan”.

El Bleisure ya no es exclusivo de grandes empresarios: profesionales independientes y pymes también lo adoptan, generando un nuevo dinamismo en el sector turístico.