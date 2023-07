El recién juramentado miembro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Bolívar Valera, el Boli, habló este lunes sobre las razones que lo movieron a salir del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), una decisión que la comparó con un divorcio de parejas.

«Cuando tú te casas y le juras a Dios que es hasta que la muerte los separe, y por cosas del destino, por incompatibilidad de caracteres, le tienes que quedar mal a Dios, a Dios. Que ya, que se acabó. Yo tuve una incompatibilidad de caracteres donde estaba (el PLD)», aseguró.

Varela habló en esos términos durante su intervención en su programa radial El Mañanero, a propósito de las flores y los tomates que ha recibido luego de juramentarse el pasado viernes en las filas del partido oficialista.

Además, indicó que a él solo pudieran «sacarle» en su contra, el audiovisual en el que le jura lealtad al opositor partido morado y al expresidente Danilo Medina.

«Lo único que me pueden sacarme a mí, es un video diciendo que me quedaba donde estaba, eso es lo único. Pero, después yo no tengo ni un solo acto de deshonestidad que puedan mostrarme ni nada que puedan decir que él hizo«, aseveró el Boli.

En ese sentido, defendió su posición y aseguró que si tiene que volver a aguantar «funda» (ataques) lo hará. «Pero el único que dio la cara en el peor momento del partido (PLD) fui yo», dijo.

«De mí, no esperen que hable mal del partido donde estaba, eso no va a pasar, ni de sus dirigente ni de ningunos. Pueden atacarme todo lo que quieran por lo que dije en el pasado, entendía en el pasado que estaba en lo correcto y cumplí mi función. Ahora, ustedes pueden atacar porque están cumpliendo un rol, yo entiendo que su rol, tal vez desde el dolor o indignación, es atacar», sostuvo el diputado por Santo Domingo Este.

