El empresario y youtuber, Bolívar Valera, mejor conocido como el Boli, se juramentó este viernes como nuevo miembro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), organización desde donde dijo que trabajará para que el presidente Luis Abinader continúe en el poder.

El acto de juramentación se efectuó a las 4:00 de la tarde en el Club Deportivo y Cultural Framboyán del sector Los Mina, en Santo Domingo Este, donde asistieron miembros de la cúpula del partido oficialista.

Los que le levantaron las manos al Boli durante el acto, fueron: el ministro José Ignacio Paliza, presidente del PRM, Carolina Mejía, secretaria general del partido, entre otros.

Tras la juramentación, una valancha de críticas se desató en las redes sociales contra el Boli, con un video en el que presenta al youtuber jurar fidelidad a su antigua casa, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

“Yo no me voy del PLD. Mi agradecimiento hacia Danilo Medina, mi lealtad a Danilo Medina, no es negociable. Es innegociable. Yo mejor dejo de hacer política antes de irme del PLD”, afirmó, refiriéndose a su gratitud.

En su programa de radio “El Mañanero”, el diputado difundió un vídeo de agradecimiento a la organización.

En respuesta, el legislador peledeísta Luis Henríquez, también de Santo Domingo Este, le dijo al Boli “que va al gobierno como parte del guión de la película El transfuguismo”.