Nueva York. La selección de la Liga Villa González, en representación de El Bronx, escribió una página dorada en la historia del deporte de los juegos «Deportivos Juan Pablo Duarte NY 2025», al vencer 4-0 al Team Los Barberos, de Manhattan, en la gran final del campeonato de sóftbol masculino de estos juegos, celebrado en el parque de la calle 158 y Riverside Dr, en el Alto de Manhattan.

Con una actuación impecable, del lanzador derecho Alfonso Pérez, el conjunto del condado de El Bronx, que dirige Félix Soriano, conquistó la presea de oro en esta fiesta deportiva que inició el pasado 15 de este mes de agosto y que concluirá el 31 de agosto.

El quiebre del juego llegó en el tercer inning, cuando Jalfani Cruz, (MVP) del partido, quien bateaba apenas para .254 en el torneo, conectó un cuadrangular solitario ante el lanzador Nelson García, abriendo el marcador en un duelo que hasta ese momento era cerrado.

Lee más: Kelvin Cruz anuncia Juegos Juan Pablo Duarte en Nueva York



Más adelante, en el quinto episodio, Félix Cruz, se embasó por boleto y Jorge Trinidad, aprovechó la oportunidad con un potente batazo de dos carreras por el jardín central, sellando el 4-0 definitivo y ampliando la ventaja de los softbolistas de El Bronx.

Desde el círculo de lanzamiento, el derecho Alfonso Pérez, tuvo una salida de antología: trabajó seis innings, permitiendo solo dos hit y ponchando a cuatro rivales.

Pérez, completó una de sus mejores brillantes labores, para apuntarse la victoria. Su desempeño a lo largo de este partido decisivo fue tan determinante que fue reconocido como el Mejor Lanzador del juego final.

Con esta consagración, Villa González, (El Bronx), se convierte en el primer equipo en ser campeón de sóftbol masculino en estos juegos Juan Pablo Duarte, cuyo director general lo es el empresario y manager deportivo, tanto en NY como en RD, Roberto Rojas.

Los hijos de Villa González en El Bronx, celebraron este logro histórico, que reafirma el talento y la pasión de todos los integrantes de la liga Sijo del Monte y Consuegra.

Después del triunfo, el dirigente Félix Soriano, muy emotivo por cierto, dio crédito a sus jugadores, quienes terminaron invicto 3-0 en la exitosa jornada de softbol en estos juegos deportivos.

Rojas, director del comité organizador y Evarito Madrigal, presidente de la Unión Deportiva Dominicana, presentes en el diamante, felicitaron a todos los equipos participantes, 10 en total, especialmente a los campeones, que mostraron corajes y aires de ganadores.

Los mejores al bate por los monarcas fueron: Jalfani Cruz, dos dobles y dos carreras empujadas; Félix Cruz, doble y hit; Jorge Trinidad, José Triunfel, Chris García y Willy Griss, dieron de sencillo por cabeza,

En estos juegos participan 2,300 atletas en 24 disciplinas deportivas. Serán clausurados la tarde del próximo domingo 31 en Plaza Quisqueya, ubicada en la calle Dyckman con Broadway, con la participación artística de Fernando Villalona y Chimbala, de manera gratuita», dijo Rojas.